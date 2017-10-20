Октай Асадов: Если эта статья будет применена, мы обсудим, оставаться нам или нет в Совете Европы

Баку. 20 октября. REPORT.AZ/ "На сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы депутаты от правящей партии Украины не проголосовали за документ, направленный против Азербайджана, однако воздержались. Это, по-моему, не является правильным шагом".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламента Октай Асадов.

Он сказал, что более 10 тыс. решений Европейского Суда не исполняется: "Но Азербайджан выполняет все эти решения, оплачивает штрафы. Будто играют в лотерею, из стольких стран в качестве мишени выбирают Азербайджан. Применение известной статьи против Азербайджана было бы предвзятым. Если эта статья будет применена, мы обсудим, оставаться нам или нет в Совете Европы".