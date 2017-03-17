Октай Асадов: Экономика Азербайджана понесла незначительный ущерб

Баку. 17 марта. REPORT.AZ/ "Неопределенность в мире продолжается. Однако в результате осуществленных президентом Ильхамом Алиевым работ экономика страны понесла незначительный ущерб. В результате проведенных работ Азербайджан и в 2016 году сохранил привлекательность для вложения инвестиций".

Как сообщает Report, об этом на сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса заявил председатель парламента Октай Асадов при обсуждении отчета о деятельности Кабмина в 2016 году.

Он заявил о внимательном рассмотрении правительством предложений, выдвинутых в прошлом году депутатами во время представления отчета в ММ: "Проведены работы, связанные с около 50 предложениями. В парламент была представлена всесторонняя информация касательно этих работ".