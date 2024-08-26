Около 60 наблюдателей от ПА ОБСЕ прибудет в Азербайджан на досрочные парламентские выборы

Около 60 наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ направляются в Азербайджан для участия в досрочных парламентских выборах, которые состоятся 1 сентября.

Около 60 наблюдателей от Парламентской ассамблеи ОБСЕ прибудут в Азербайджан для участия в досрочных парламентских выборах, которые состоятся 1 сентября.

Об этом Report сообщили в ПА ОБСЕ.

Глава ирландской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ Майкл Крид (Michael Creed) будет выполнять функции специального координатора и руководителя краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, а председатель Генерального комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам Люция Потучкова (Lucie Potůčková) из Чехии возглавит делегацию наблюдателей от ПА ОБСЕ.

"Эти досрочные парламентские выборы, несомненно, имеют большое значение, особенно учитывая контекст недавних досрочных президентских выборов, состоявшихся всего шесть месяцев назад, и предстоящее проведение Азербайджаном крупного международного мероприятия ООН[COP29]", - заявил М.Крид.

По словам главы делегации, наблюдатели от Парламентской ассамблеи будут тесно сотрудничать с Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) для наблюдения за соответствием выборов демократическим принципам, гарантией свободности процедуры голосования, проведению справедливой предвыборной кампании и другим вопросам.

"Для меня большая честь возглавлять делегацию международных наблюдателей ПА ОБСЕ, чье присутствие является свидетельством активного участия международных институтов в оценке предстоящего важного избирательного процесса", - добавила Потучкова.

Отметим, что это уже одиннадцатый раз, когда Парламентская ассамблея наблюдает за выборами в стране, начиная с 1995 года.