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Президент: Оккупация города Шуша и Лачына вызвала в Азербайджане серьезный политический кризис

Президент: Оккупация города Шуша и Лачына вызвала в Азербайджане серьезный политический кризис Оккупация города Шуша, а затем и Лачына вызвала в Азербайджане очень серьезный политический кризис.
Внутренняя политика
28 марта 2023 г. 14:24
Президент: Оккупация города Шуша и Лачына вызвала в Азербайджане серьезный политический кризис
Ильхам Алиев

Оккупация города Шуша, а затем и Лачына вызвала в Азербайджане очень серьезный политический кризис.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с Масимом Мамедовым в связи с назначением его специальным представителем президента в Лачынском районе, входящем в Восточно-Зангезурский экономический район.

"Через несколько дней после оккупации города Шуша был оккупирован и Лачынский район. Это было большой трагедией для нашей страны, большой трагедией для лачынцев, и это была очередная грязная измена предательского тандема НФА-Мусават. Тандем НФА-Мусават стремился к власти, старался захватить ее любой ценой, и cдача, продажа земель Армении фактически была возможностью осуществить это грязное намерение. Они это оценивали так - считали, что если азербайджанский народ испытает большие потрясения, у них появятся дополнительные шансы. К сожалению, так и произошло. Оккупация города Шуша, а затем и Лачына вызвала в Азербайджане очень серьезный политический кризис. Воспользовавшись этой возможностью, предательский тандем НФА-Мусават незаконно захватил власть через месяц после оккупации Лачына, что открыло путь для еще больших трагедий. Менее чем через год - в апреле 1993 года был оккупирован Кяльбаджар, и, таким образом, была установлена географическая связь между территорией тогдашней Нагорно-Карабахской автономной области и территорией Армении, и, конечно же, это стало главным условием поражения в первой карабахской войне", - заявил глава государства.

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Версия на английском языке President Aliyev: ‘Occupation of Lachin was another act of betrayal on part of PFPA-Musavat treacherous duo’
Версия на азербайджанском языке Dövlət başçısı: "Laçının işğalı AXC-Müsavat xəyanətkar cütlüyünün növbəti çirkin xəyanəti idi"

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