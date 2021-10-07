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Оказана помощь добровольно вернувшемуся в Азербайджан 181 гражданину

Оказана помощь добровольно вернувшемуся в Азербайджан 181 гражданину В августе и сентябре этого года азербайджанское представительство Международной организации по миграции (МОМ) в рамках проектов помощи добровольному возвращению и реинтеграции (ПДВР) в общей сложности 55 человек из Германии, 46 человек из Сербии, по одном
Внутренняя политика
7 октября 2021 г. 16:35
Оказана помощь добровольно вернувшемуся в Азербайджан 181 гражданину

В августе и сентябре этого года по данным азербайджанского представительства Международной организации по миграции (МОМ) в общей сложности 103 человека - 55 из Германии, 46 из Сербии, по одному из Турции и Нидерландов добровольно вернулись в Азербайджан в рамках проектов помощи добровольному возвращению и реинтеграции (ПДВР).

По данным Report, в указанные месяцы 181 человек, добровольно вернувшийся в страну происхождения, получил реинтеграционную помощь, а 76 человек - консультационные услуги.

Представительство МОМ в Азербайджане оказало 106 людям финансовую, 75 человек - неденежную помощь. Из них девяти предоставили временное жилье, трое - помощь в создании малого бизнеса, 60 получили материальную помощь в виде бытовой техники и предметов мебели, двум оказана медицинская помощь, а одному человеку - в оплате обучения.

Основная часть реинтеграционной помощи, предоставляемой организацией, представляет собой помощь, направленную на создание приносящих доход видов деятельности, таких как малые фермы (овцеводство, животноводство), предприятия сферы услуг, торговля и мелкое производство, которые приносят пользу добровольным репатриантам и членам их семей.

Помимо поддержки деятельности микро-бизнеса, возвращающимся в рамках проектов ПДВР МОМ предоставляется временное жилье, материальная помощь, помощь в получении медицинских услуг и расходов на обучение.

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Версия на азербайджанском языке ФотоKönüllü olaraq ölkəyə qayıdan 181 Azərbaycan vətəndaşına yardım göstərilib

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