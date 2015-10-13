​Огтай Асадов обнародовал отчет Милли Меджлиса

Баку. 13 октября. REPORT.AZ/ За последние 10 лет состоялось 266 заседаний Милли Меджлиса Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Милли Меджлиса, кандидат партии "Новый Азербайджан" (ПНА) от 45-го Абшеронского избирательного округа Огтай Асадов в интервью официальному сайту партии.

Он отметил, что за прошедшие 10 лет принято 2516 законов и решений: "6 из них конституционных законов, 23 поправки к конституционным законам, 263 закона, 1363 поправки и дополнений к законам, 301 решение. За время моего председательства парламент утвердил 560 международных договоров и конвенций".

По словам председателя Милли Меджлиса, существует правовая база по всем отраслям Азербайджана: "Принятые конституционные законы, статьи, законы, утвержденные конвенции, контракты служат регулированию отношений в жизни общества и государства. Человеческие ценности в законодательстве органически связаны с национальными ценностями".

О.Асадов подчеркнул, что парламент сотрудничает с рядом международных организаций: "В настоящее время Милли Меджлис является полноправным членом Межпарламентского союза, Парламентской ассамблеи Совета Европы, Межпарламентской ассамблеи СНГ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентского союза Организации черноморского экономического сотрудничества, Парламентской ассамблеи ГУАМ, Парламентского союза Организации исламского сотрудничества, Парламентской ассамблеи тюркоязычных стран, а также ассоциативным членом Парламентской ассамблеи НАТО. Милли Меджлис тесно сотрудничает и с другими влиятельными международными организациями. Депутаты периодически участвуют в работе этих структур, доводят до мирового сообщества реалии армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Эта политика, проводимая в плоскости международного сотрудничества, уже дает свои плоды. Неслучайно, что Европарламент, а также законодательные органы Италии и Германии при вынесении резолюций по Южному Кавказу, поддерживали позицию Азербайджана в карабахской проблеме, парламенты ряда государств мира признали Ходжалинскую трагедию. Это все говорит об успехах парламентской дипломатии Азербайджана".