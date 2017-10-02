Октай Асадов: Обманщик вроде Кристиана Вигенина не может быть спецпредставителем ПА ОБСЕ по Южному Кавказу

Баку. 2 октября. REPORT.AZ/ На сегодняшнем пленарном заседании Милли Меджлиса спикер парламента Октай Асадов резко раскритиковал спецпредставителя Парламентской ассамблеи ОБСЕ по Южному Кавказу Кристиана Вигенина.

Как сообщает Report, в своем выступлении О. Асадов вспомнил о визите спецпредставителя.

По его словам, будучи в Баку, К. Вигенин отметил, что в рамках визита в регион он проведет встречи в парламенте и с НПО в Азербайджане и Армении: "После Азербайджана он отправился в Армению. Все, что он говорил здесь, оказалось ложью. Он встретился во всем руководством Армении. Сел за один стол с представителями "Нагорного Карабаха". Эти двойные стандарты действительно утомляют нас. Делегация Азербайджана в ПА ОБСЕ всем составом участвует на заседании ОБСЕ в Андорре. Там будут выдвинуты предложения по Азербайджану. Неправильно то, что человек вроде Кристиана Вигенина является спецпредставителем по Южному Кавказу. Занимание пристрастными людьми таких позиций – это ограниченность. Мы часто встречались с такими моментами. Будучи с визитом в стране, мы выступили с предложением расширить состав Минской группы ОБСЕ, он согласился с этим. В Азербайджане они говорят одно, в Армении – другое. Это факт".