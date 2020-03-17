В связи с предупреждением распространения инфекции коронавируса продолжаются мероприятия по ограничению передвижения на всех уровнях и усилению социальной изоляции. Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабмине.

С этой целью с 00:00 19 марта до 29 марта ограничивается въезд в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район автомобилей, зарегистрированных в городах и районах республики, и их пассажиров, за исключением автомобилей спецназначения, скорой помощи, аварийно-восстановительных, спасательных служб, а также грузовых автомобилей.

Занятым пассажироперевозками транспортным средствам, зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и на Абшеронском полуострове (автобус, микроавтобус и др.) запрещается перевозить пассажиров из других городов и районов страны в Баку, Сумгайыт и в Абшеронский район.

Зарегистрированным в Баку, Сумгайыте и Абшеронском районе автомобилям и их пассажирам разрешено свободно въезжать в Баку.

Владельцев, зарегистрированных в Баку, Сумгайыте и в Абшеронском районе автомобилей и перевозящих пассажиров транспортных средств, просят не выезжать и не перевозить пассажиров за пределы жилых пунктов, где они зарегистрированы.

За исключением Сумгайыта и Абшерона из всех городов и районов приостанавливается перевозка пассажиров на поездах в Баку, Сумгайыт и Абшеронский район.

Приостановлена авиаперевозка пассажиров в Баку из аэропортов на территории страны.

С целью сохранения торговых связей, обеспечения продуктами питания и другими предметами ежедневной потребности сохранены перевозки грузов любыми транспортными средствами.

Нарушившие требования специального пропускного режима будут привлекаться к правовой ответственности.