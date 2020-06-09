Ограничения на въезд-выезд из Азербайджана продлены

Ограничение на въезд-выезд на государственной границе Азербайджанской Республики продлевается до 1 июля 2020 года.

Об этом Report сообщили в Оперативном штабе при Кабинете министров.

Отмечается, что в рамках мер, осуществляемых для предотвращения широкого распространения коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19), продлен срок временного ограничения на въезд-выезд на государственной границе и на международные рейсы.

Проанализировав ситуацию в мире в связи с пандемией COVID-19, ограничение на въезд-выезд из страны по наземному и воздушному транспорту, за исключением грузовых и чартерных рейсов, было продлено до 1 июля 2020 года.