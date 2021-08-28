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Ограничения на работу общественного транспорта в выходные продлены до ноября

Ограничения на работу общественного транспорта в выходные продлены до ноября Ограничения на работу транспорта и метро в выходные дни в Азербайджане продлены до 06:00 1 ноября.
Внутренняя политика
28 августа 2021 г. 17:30
Ограничения на работу общественного транспорта в выходные продлены до ноября

Ограничения на работу транспорта и метро в выходные дни в Азербайджане продлены до 06:00 1 ноября.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов подписал соответствующее решение.

Согласно постановлению, с 00:00 4 сентября до 06:00 6 сентября, с 00:00 11 сентября до 06:00 13 сентября, с 00:00 18 сентября до 06:00 20 сентября, с 00:00 25 сентября до 06:00 27 сентября, с 00:00 2 октября до 06:00 4 октября, с 00:00 9 октября до 06:00 11 октября, с 00:00 16 октября до 06:00 18 октября, с 00:00 23 октября до 06:00 25 октября, с 00:00 30 октября до 06:00 1 ноября общественный транспорт, а также Бакинский метрополитен приостанавливают перевозку пассажиров.

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Версия на английском языке Restriction on operation of public transport on weekends remains in force
Версия на азербайджанском языке Həftəsonu ictimai nəqliyyatın fəaliyyətinə qoyulan məhdudiyyət qüvvədə saxlanılıb

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