Ограничений на выдачу разрешения по коду 1 в течение дня нет

За исключением лиц, имеющих разрешение покидать дома в период ужесточенного особого карантинного режима, внедренного в ряде городов и районов Азербайджана, другие граждане должны покидать место проживания и пребывания на основе разрешения.

Как передает Report, разрешения выдаются в связи с неотложной медицинской необходимостью, для приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств, использования государственных, банковских и почтовых услуг, в связи с проведением времени на открытом воздухе и др.

Цифра 1 отправляется в случае оставления места жительства по неотложной медицинской необходимости (разрешение выдается на 2 часа, время возвращения определяется справкой, выданной врачом (в случае возникновения необходимости передвижения между районами или городами) и, при необходимости, представляемой сотрудникам полиции).

Как сообщили Report в Госагентстве по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям, не предусмотрено ограничений по количеству разрешений, полученных в течение дня по индексу 1. Сообщается, что ограничений не предусмотрено, т.е. индекс 1 связан с неотложной медицинской необходимостью.

"Люди могут в течения дня несколько раз получать лечение по графику", - говорится в сообщении.

Цифра 2 - в случае оставления места жительства в связи с необходимостью приобретения продуктов питания и других товаров повседневного спроса, лекарственных средств, использования банковских и почтовых услуг, в связи с проведением времени на открытом воздухе (разрешение выдается 1 раз в день на 2 часа, для лиц, покидающих место пребывания в связи с необходимостью использования государственных услуг, срок возврата определяется справкой, выданной соответствующей госструктурой).

Для участия в похоронах близкого родственника следует обратиться на горячую линию "102" МВД.

Кроме того на брифинге Оперативного штаба при Кабинете министров председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при президенте Азербайджана Ульви Мехтиев сказал, что использовавший в течение дня код 1 может воспользоваться и кодом 2.