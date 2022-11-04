Представитель АП: Грандиозная победа во Второй Карабахской войне имеет историческое значение

"Грандиозная победа во Второй Карабахской войне имеет историческое значение. Как сказал президент Ильхам Алиев, эта победа - наша славная история”.

"Грандиозная победа во Второй Карабахской войне имеет историческое значение. Как сказал президент Ильхам Алиев, эта победа - наша славная история”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник сектора по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Вусал Гулиев на церемонии закрытия форума ”Зафар".

По его словам, солдаты и офицеры отважной Азербайджанской армии освободили земли ценой крови: “Эта победа была обеспечена благодаря руководству и непоколебимой воле президента Ильхама Алиева, мужеству нашей армии, единству народа и власти”.

В.Гулиев также рассказал о важности распоряжений главы государства об учреждении в Азербайджане Дня памяти, Дня Победы.