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Представитель АП: Грандиозная победа во Второй Карабахской войне имеет историческое значение

Представитель АП: Грандиозная победа во Второй Карабахской войне имеет историческое значение "Грандиозная победа во Второй Карабахской войне имеет историческое значение. Как сказал президент Ильхам Алиев, эта победа - наша славная история”.
Внутренняя политика
4 ноября 2022 г. 15:40
Представитель АП: Грандиозная победа во Второй Карабахской войне имеет историческое значение

"Грандиозная победа во Второй Карабахской войне имеет историческое значение. Как сказал президент Ильхам Алиев, эта победа - наша славная история”.

Как сообщает Report, об этом заявил начальник сектора по работе с неправительственными организациями и коммуникациям Администрации президента Вусал Гулиев на церемонии закрытия форума ”Зафар".

По его словам, солдаты и офицеры отважной Азербайджанской армии освободили земли ценой крови: “Эта победа была обеспечена благодаря руководству и непоколебимой воле президента Ильхама Алиева, мужеству нашей армии, единству народа и власти”.

В.Гулиев также рассказал о важности распоряжений главы государства об учреждении в Азербайджане Дня памяти, Дня Победы.

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Версия на английском языке Vusal Guliyev: Victory in Second Karabakh War is of historical significance
Версия на азербайджанском языке PA rəsmisi: “İkinci Qarabağ müharibəsində qazanılan möhtəşəm qələbənin tarixi əhəmiyyəti var"

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