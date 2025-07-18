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МИД Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Сирии

МИД Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Сирии Азербайджан внимательно следит за событиями в Сирии и вновь подтверждает поддержку ее территориальной целостности и суверенитета.
Внутренняя политика
18 июля 2025 г. 15:40
МИД Азербайджана заявил о поддержке территориальной целостности Сирии

Азербайджан внимательно следит за развитием событий в Сирии и вновь подтверждает поддержку ее территориальной целостности и суверенитета.

Как сообщает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос местных СМИ в связи с недавней эскалацией между Израилем и Сирией.

"Мы подтверждаем поддержку суверенитета, территориальной целостности, неделимости и политического единства Сирии. Установление мира, безопасности и стабильности в этой стране является крайне важным", — отметил официальный представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке Azerbaijan expresses support for territorial integrity and sovereignty of Syria
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