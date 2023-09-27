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Официальные лица посетили строящийся в Баку Парк Победы

Официальные лица посетили строящийся в Баку Парк Победы По случаю 27 сентября - Дня памяти премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, другие официальные лица посетили строящийся в Баку Парк Победы.
Внутренняя политика
27 сентября 2023 г. 12:04
Официальные лица посетили строящийся в Баку Парк Победы

По случаю 27 сентября - Дня памяти премьер-министр Азербайджанской Республики Али Асадов, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, другие официальные лица посетили строящийся в Баку Парк Победы.

Как сообщает Report, официальные лица отдали дань уважения светлой памяти шехидов и возложили цветы к мемориальному камню.

Согласно распоряжению президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева от 2 декабря 2020 года, день начала Отечественной войны - 27 сентября отмечается как День памяти. В этот день азербайджанский народ, азербайджанцы мира с глубоким почтением чтят память шехидов, отдавших жизни за территориальную целостность страны.

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Версия на английском языке Azerbaijani officials visit Victory Park under construction in Baku
Версия на азербайджанском языке Dövlət və hökumət rəsmiləri Bakıda inşası davam etdirilən Zəfər parkında olublar

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