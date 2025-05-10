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Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения

Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения Официальные лица государства и правительства почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.
Внутренняя политика
10 мая 2025 г. 11:28
Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения

Официальные лица государства и правительства почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили его память.

Также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

ФОТО: Вугар Ханларов, Заур Мустафаев

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