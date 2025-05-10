Официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера на Аллее почетного захоронения

Официальные лица государства и правительства почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Официальные лица государства и правительства почтили память общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева на Аллее почетного захоронения.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев посетили могилу великого лидера на Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику, с глубоким уважением почтили его память.

Также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.

ФОТО: Вугар Ханларов, Заур Мустафаев