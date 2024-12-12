Официальные лица государства и правительства почтили память Гейдара Алиева

12 декабря - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

12 декабря - день памяти общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева.

Как сообщает Report, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, другие официальные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили могилу общенационального лидера Гейдара Алиева в Аллее почетного захоронения, возложили цветы к его памятнику и выразили глубокое уважение к памяти основателя и созидателя современного независимого Азербайджана.

Также была почтена память супруги общенационального лидера, выдающегося ученого-офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.