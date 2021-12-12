Официальные лица государства и правительства почтили память Гейдара Алиева

В День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера.

В День памяти общенационального лидера Гейдара Алиева официальные лица государства и правительства почтили память великого лидера.

Как сообщает Report, премьер-министр Али Асадов, председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова, руководитель Администрации президента Самир Нуриев, другие должностные лица государства и правительства, военнослужащие, сотрудники правоохранительных органов, представители дипломатического корпуса посетили в Аллее почетного захоронения могилу общенационального лидера Гейдара Алиева, возложили цветы, с глубоким уважением почтили память великого лидера, основателя и созидателя современного независимого Азербайджана.

Также была почтена память супруги великого лидера, выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Алиевой, возложены цветы на ее могилу.