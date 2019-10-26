Официальный прием в честь глав государств и правительств, участвующих в Бакинском саммите

25 октября от имени Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева был устроен официальный прием в честь глав государств и правительств, руководителей делегаций, участвующих в проходящем в Баку XVIII Саммите Движения неприсоединения.

Как сообщает "Report", на приеме присутствовали Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

Глава государства выступил на официальном приеме.

Выступление Президента Ильхама Алиева

- Уважаемые главы государств и правительств.

Уважаемые гости.

Дамы и господа.

Еще раз приветствую всех вас и говорю «Добро пожаловать в Азербайджан!».

Завершается первый день нашего Саммита. Завтра мы продолжим нашу работу. Выражаю всем государствам-участникам признательность за единогласную передачу Азербайджану на три года председательских полномочий в Движении.

Азербайджан будет строить свои приоритеты на исторических Бандунгских принципах. Наша цель - дальнейшее повышение вместе с государствами-участниками роли и авторитета Движения неприсоединения в системе международных отношений, внесение вклада в укрепление мира и безопасности на планете, устойчивое развитие и обеспечение справедливости.

Бандунгские принципы, охватывающие такие принципы, как уважение суверенитета, территориальной целостности всех стран, невмешательство во внутренние дела государств, защита взаимных интересов и поощрение сотрудничества, совпадают с внешней политикой Азербайджана.

Хочу выразить признательность за отраженные в документах Движения неприсоединения решения, связанные с урегулированием армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта и поддерживающие территориальную целостность Азербайджана. Мы высоко ценим эту поддержку.

В период председательства нашей страны в Движении нашим приоритетом станет поощрение солидарности и отношений взаимной поддержки между государствами-участниками. Мы также постараемся оказать содействие решению существующих между странами-членами вопросов и возможных проблем.

Проходящий в Баку в течение этих двух дней – сегодня и завтра - Саммит Движения неприсоединения, являющегося крупнейшим по числу государств-участников институтом после Генеральной Ассамблеи ООН, - важнейшее событие в мировом масштабе.

Надеюсь, что члены делегаций найдут возможность познакомиться со столицей. Баку – один из древнейших городов мира. Наши памятники, такие как гобустанские петроглифы, история которых насчитывает по меньшей мере 20 тысяч лет, Девичья башня, относящаяся к VI веку, Ичеришехер, крепостные стены и Дворец Ширваншахов, построенные в XII веке, включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО. Три месяца назад в Баку на 43-й сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО исторический центр древнего азербайджанского города Шеки и Дворец шекинских ханов были включены в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Азербайджан имеет древнюю историю, богатую культуру. Это наглядно подтверждают существующие в нашей стране исторические памятники. У нас имеются многочисленные исторические памятники, относящиеся к Кавказской Албании, созданной на территории Азербайджана в первом веке до нашей эры и охватывавшей обширную территорию. Одним из таких памятников является Албанский храм в селе Киш Шекинского района.

Шамахинская Джума-мечеть, построенная тринадцать веков назад – в 743 году, является одной из древнейших мечетей на Кавказе и Ближнем Востоке. В последний раз моим Распоряжением в этой древней мечети, которая время от времени страдала от стихийных бедствий и нападений, были проведены капитальный ремонт и реставрация, в 2013 году состоялось открытие мечети. Недалеко от Баку есть Храм огнепоклонников, относящийся к раннему средневековью. Наше религиозное и этническое разнообразие является нашим большим достоянием. В этом году мы отмечаем 650-летний юбилей великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими, родившегося в древнем городе Шамаха. Моим Распоряжением 2019 год был объявлен в Азербайджане «Годом Насими». Азербайджан подарил мировой культуре Низами Гянджеви, Имадеддина Насими, Мухаммеда Физули, выдающегося полководца и поэта Шаха Исмаила Хатаи и других гениев. Их произведения входят в число жемчужин мировой литературы.

Город Баку регулярно принимает авторитетные международные мероприятия. Среди них можно отметить Всемирный форум по межкультурному диалогу, Форум религиозных лидеров мира, Глобальный форум Альянса цивилизаций ООН. «Бакинский процесс», осуществляемый по нашей инициативе с 2008 года, и учрежденный как его логическое продолжение Всемирный форум по межкультурному диалогу, поддерживаются резолюциями Генеральной Ассамблеи ООН как глобальная платформа. А в следующем месяце в нашей стране состоится II Саммит религиозных лидеров мира. В первых Европейских играх, проведенных в Азербайджане в 2015 году, в IV Играх исламской солидарности, организованных в нашей стране в 2017 году, в целом, приняли участие спортсмены из 104 стран, представляющих Европу и мусульманский мир. К слову, Азербайджан в командном зачете занял на Европейских играх второе, а на Играх исламской солидарности – первое место. Спорт является государственной политикой Азербайджана. По количеству медалей, завоеванных на последних летних Олимпийских играх в Рио, наша страна заняла 14-е место в мире, 7-е место среди европейских стран и 1-е место в мусульманском мире. Должен также сказать, что ежегодно Баку принимает соревнования «Формула 1», аудитория которых составляет 500 миллионов зрителей.

Уважаемые гости, дамы и господа.

Помимо исторических памятников, у нас прекрасная природа, умеренный климат, богатая кухня, а главное – гостеприимный народ. Город Баку, обладающий современной инфраструктурой, является одним из самых красивых и безопасных городов мира. Надеюсь, что делегации покинут Баку с самыми добрыми впечатлениями и захотят еще раз вернуться сюда. Уверен, что в ваших сердцах навсегда останутся самые добрые воспоминания о Баку.

Спасибо.

Официальный прием продолжался концертной программой.