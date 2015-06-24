​Официальный представитель ПЕА: Подход европейских государств к Азербайджану не что иное, как расовая, национальная и религиозная дискриминация

Баку. 24 июня. REPORT.AZ/ Заместитель исполнительного секретаря правящей Партии "Ени Азербайджан" (ПЕА) Сиявуш Новрузов выразил мнение касательно резолюции, принятой на летней сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы в связи с Азербайджаном.

В заявлении Report С.Новрузов сказал, что принятая резолюция является показателем предвзятости ПА СЕ: "Азербайджану известны имена тех, кто проголосовал за эту резолюцию. Определенные лица и круги обеспокоены растущей влиятельностью Азербайджана, развитием страны, царящей здесь общественно-политической стабильностью, единством народа и власти, независимой политикой Азербайджана, не участием ни в одном международном политическом блоке.

Принимать подобные резолюции, оправдываясь арестом нескольких человек в Азербайджане, неправильно. Обратите внимание, в резолюции ООН отмечается, что Армения оккупировала Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов.

А в принятой на сессии ПА СЕ резолюции под воздействием армян фраза "Нагорный Карабах и прилегающие к нему семь районов" была заменена на "нагорно-карабахский конфликт". В Нагорном Карабахе проживали 150 тыс. человек, большая часть которых была азербайджанцами. Возникает вопрос, как могли проживающие там армяне оккупировать ту же территорию? Отсюда следует, что члены ПА СЕ демонстрируют предвзятое отношение к Азербайджану. Подход европейских государств к Азербайджану является ничем иным, как расовой, национальной и религиозной дискриминацией".

Официальный представитель ПЕА отметил, что многим известны причины давления европейских государств на Азербайджан под видом демократии: "В Азербайджане ведется борьба с коррупцией, идет работа для прозрачной деятельности каждой структуры в этом направлении. Если отдельные лица в Азербайджане принимают деньги от международных организаций, уклоняются от налогов, это означает, что здесь нет прозрачности.

Арестованные лица в дальнейшем прибегли к шпионажу, тайно перешли на территорию Армении и передали им национальные секреты. С каких это пор они стали политзаключенными? Они арестованы не за то, что были руководителями организаций, а за шпионаж. С начала первых Европейских игр в Азербайджане различные организации делают заявления. Их целью является использование природных ресурсов Азербайджана на льготной основе. Это им не удастся, так как в Азербайджане народ и власть едины и все поддерживают президента страны. Вне зависимости от заявлений Совета Европы и других структур, у нас свой путь, по которому мы будем идти и впредь".

С.Новрузов отметил, что ни одно государство не может ставить Азербайджану условия: "В каждой из европейских стран - Германии, Франции, Италии - существуют факты коррупции и нарушения прав человека.

Упоминание Азербайджана в подобных вопросах говорит о двойных стандартах. Представьте, что Азербайджанское государство приняло решение о включении в "черный список" каждого, кто посетит территорию Нагорного Карабаха, и запретило им визиты в Азербайджан. Эта территория является оккупированной территорией Азербайджана, и посещение Нагорного Карабаха без согласия нашей страны - незаконно.

Некоторое время назад представитель Франции посетил Нагорный Карабах для наблюдения за проводимыми сепаратистским режимом Нагорного Карабаха "выборами". Теперь Азербайджану ставят условие. Они отмечают, что если Азербайджан хочет участия наблюдательной миссии Совета Европы на предстоящих в стране парламентских выборах, он должен исключить имена этих лиц из "черного списка". Насколько же они несправедливы, двуличны, нечестны и продажны".

Отметим, что на сессии ПА СЕ была принята резолюция под названием "Деятельность демократических институтов в Азербайджане". В резолюции отмечается о возможном ограничении деятельности демократических институтов в Азербайджане.