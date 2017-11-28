Официальный представитель АП: Азербайджан в современный период является одним из государств, где мультикультурализм - государственная политика

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Баку. 28 ноября. REPORT.AZ/ "Азербайджан в современный период является одним из государств, где мультикультурализм - государственная политика".

Как сообщает Report, об этом главный консультант отдела межнациональных отношений, мультикультурализма и религии Администрации президента Этибар Наджафов заявил на проходящей в Баку международной конференции на тему "Модель мультикультурализма Азербайджана: этнокультурное разнообразие", организованном Государственной комиссией по делам пленных, заложников и без вести пропавших граждан, при поддержке Бакинского международного центра мультикультурализма и специализированных институтов Национальной академии наук Азербайджана.

Он отметил, что одной из традиций мультикультурализма является высокий уровень отношений между государством и религией в Азербайджане: "В некоторых странах, даже делаются заявления о том, что мультикультурализм потерпел крах. Это очень опасное заявление. Потому что, если мультикультурализм потерпел крах, его альтернативы - семитизм, исламофобия, ксенофобия и другие подобные негативные факторы".

Представитель Администрации президента добавил, что в Азербайджане политика мультикультурализма была принята в качестве государственной политики и осуществляется более эффективно, чем в западных странах: "Азербайджан - государство между цивилизациями. Наш опыт изучается. Межрелигиозные и межнациональные отношения и в других странах будут построены на здоровой основе. Политика мультикультурализма проявляет себя как во внутренней, так и во внешней политике страны".