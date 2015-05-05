​Официальный Баку: Международная общественность солидарна с Азербайджаном в неприятии этих надуманных "выборов" в Нагорном Карабахе

Баку. 5 мая. REPORT.AZ/ "По информации средств массовой информации, 3 мая 2015 года проведены незаконные "выборы" в "парламент" непризнанного сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана. Эти "выборы" являются откровенным нарушением Конституции Азербайджанской Республики и норм и принципов международного права, поэтому они не могут иметь никакой юридической силы".

Как передает Report, это мнение нашло отражение в заявлении министерства иностранных дел Азербайджана в связи с незаконными выборами.

В заявлении говорится:

"Как отражено в заявлениях Европейского Союза, Организации Исламского Сотрудничества, НАТО и сопредседателей Минской группы ОБСЕ и в индивидуальном порядке в заявлениях России, Франции, США и многих других государств, международная общественность была солидарна с официальным Баку в неприятии этих надуманных "выборов" и непризнании легитимности ситуации, создавшейся в результате применения силы против территориальной целостности Азербайджана, сопровождавшейся ужасающей этнической чисткой и нарушением императивных норм международного права.

Этот провокационный шаг еще раз отчетливо демонстрирует, что Армения на самом деле не заинтересована в политическом урегулировании вооруженного конфликта, а напротив постоянно предпринимает шаги по эскалации напряженности, проведению на оккупированных территория широкомасштабных военных учений, изменению демографического, культурного и физического характера данных территорий путем экономической и иной деятельности, в частности применения ситуации "fait accompli" в качестве конечной цели посредством переселения на эти территории армянского населения для закрепления результатов захватнической политики и аннексионистских намерений".

В заявлении отмечается, что "Азербайджанская Республика еще раз подчеркивает, что никогда не смирится с оккупацией своих территорий".

"Урегулирование конфликта возможно только на основе суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в пределах его международно признанных границ.

Принципиальная основа урегулирования конфликта закреплена в резолюциях Совета Безопасности ООН 822(1993), 853 (1993), 874 (1993), 884 (1993) и Генеральной Ассамблеи ООН 62/243 (2008). Эти документы осуждают применение насилия в отношении Азербайджана и оккупацию территорий страны, вновь подтверждают суверенитет, территориальную целостность и неприкосновенность международно признанных границ Азербайджана. В этих резолюциях ООН еще раз подтверждает, что Нагорно-Карабахский регион является неотъемлемой частью Азербайджана, требует немедленного, полного и безоговорочного вывода оккупационных сил с захваченных территорий Азербайджана.

Полная ответственность за любые последствия шагов, которые вынужден будет предпринять Азербайджан для защиты суверенитета и территориальной целостности в рамках своих международно признанных границ в связи с продолжением незаконного присутствия вооруженных сил Армении и незаконной деятельностью на оккупированных территориях Азербайджана, полностью ложится на Армению", - отмечается в заявлении.