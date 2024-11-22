О нас

Офицер ГПС: Современные системы наблюдения помогают выявлять нарушителей границы в условиях сложного рельефа

Офицер ГПС: Современные системы наблюдения помогают выявлять нарушителей границы в условиях сложного рельефа 13:08
Внутренняя политика
22 ноября 2024 г. 13:39
Офицер ГПС: Современные системы наблюдения помогают выявлять нарушителей границы в условиях сложного рельефа

Современные системы наблюдения помогают своевременно выявлять нарушителей границы даже в условиях сложного рельефа.

Как передает корреспондент Report, об этом старший лейтенант Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Гошгар Бехбудзаде заявил журналистам в рамках поездки на погранзаставу "Бабакар" в составе Отдельной пограничной дивизии "Газах".

Он отметил, что охрана государственной границы осуществляется персоналом с использованием приборов ночного видения, дронов, тепловизоров и других технических средств. "У нас есть комплекс наблюдения KS-205, который позволяет своевременно выявлять нарушителей границы даже в условиях сложного рельефа", - сказал офицер.

Представитель ГПС также коснулся вопроса применения огнестрельного оружия против нарушителей госграницы.

"Оружие применяется только как крайняя мера. Действия регулируются инструкциями правоохранительных органов. При предотвращении попыток нарушения государственной границы, а также в случаях оказания вооруженного сопротивления и в других ситуациях, пограничный наряд действует исключительно в рамках закона", - сказал Бехбудзаде.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке DSX-nin zabiti: Sərhəd pozucularına qarşı odlu silahın tətbiqi son zərurətdir

Самое важное

Президент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
ВидеоПрезидент Ильхам Алиев поделился публикацией в связи с четвертой годовщиной освобождения Агдама
20 ноября 2024 г. 20:57
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
Президент Ильхам Алиев встретился с генеральным директором ИСЕСКО
17 ноября 2024 г. 15:43
Президент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
ФотоПрезидент Ильхам Алиев встретился с мэром Куала-Лумпура
17 ноября 2024 г. 15:41

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi