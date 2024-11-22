Офицер ГПС: Современные системы наблюдения помогают выявлять нарушителей границы в условиях сложного рельефа

13:08

Современные системы наблюдения помогают своевременно выявлять нарушителей границы даже в условиях сложного рельефа.

Как передает корреспондент Report, об этом старший лейтенант Пограничных войск Государственной пограничной службы (ГПС) Гошгар Бехбудзаде заявил журналистам в рамках поездки на погранзаставу "Бабакар" в составе Отдельной пограничной дивизии "Газах".

Он отметил, что охрана государственной границы осуществляется персоналом с использованием приборов ночного видения, дронов, тепловизоров и других технических средств. "У нас есть комплекс наблюдения KS-205, который позволяет своевременно выявлять нарушителей границы даже в условиях сложного рельефа", - сказал офицер.

Представитель ГПС также коснулся вопроса применения огнестрельного оружия против нарушителей госграницы.

"Оружие применяется только как крайняя мера. Действия регулируются инструкциями правоохранительных органов. При предотвращении попыток нарушения государственной границы, а также в случаях оказания вооруженного сопротивления и в других ситуациях, пограничный наряд действует исключительно в рамках закона", - сказал Бехбудзаде.