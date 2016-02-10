Один из сторонников Турала Аббаслы исключен из партии "Мусават"

Баку. 10 февраля. REPORT.AZ/ Заместитель председателя Бинагадинской организации по делам молодежи партии "Мусават" Шамиль Бейдуллаев исключен из партии. Об этом Report сообщил сам Ш.Бейдуллаев. Он отметил, что решение о его исключении вынесла Центральная контрольно-ревизионная комиссия партии.

Он связывает это с критикой в адрес нынешнего башгана партии "Мусават" Арифа Гаджилы: "В социальных сетях я критиковал политику Арифа Гаджилы. Поэтому меня исключили из партии".

Отметим, что Ш.Бейдуллаев представлял Ağ blok ("Белый блок"), учрежденный бывшим кандидатом на пост башгана Туралом Аббаслы. Согласно информации, до лета состоится съезд и блок будет переформирован в партию.