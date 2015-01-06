Один из депутатов Милли Меджлиса будет лишен мандата

Баку. 6 января. REPORT.AZ/ Избранный генеральным секретарем Парламентской Ассамблеи (ПА) Организации Черноморского экономического сотрудничества (ЧЭС) Асаф Гаджиев будет лишен депутатского мандата. Как сообщает Report, данный вопрос будет рассмотрен на очередном заседании Центральной Избирательной Комиссии (ЦИК), где будет принято решение.

Согласно ст. 89 Конституции Азербайджана, если народного депутата назначают на должность в государственных органах, либо он становится религиозным деятелем или занимается предпринимательством, коммерческой и другой оплачиваемой деятельностью, то его депутатские полномочия прекращаются.

Напомним, что до этого были аннулированы депутатские мандаты Али Ахмедова, назначенного первым заместителем премьер-министра, и Мубариза Гурбанлы, назначенного председателем Государственного комитета по работе с религиозными организациями.

Также от депутатского мандата отказалась Гюляр Ахмедова.