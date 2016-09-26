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    Один из азербайджанских министров проголосовал дома из-за проблем в состоянии здоровья

    Проблемы в состоянии здоровья министра помешали ему прийти в избирательный участок

    Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Министр налогов Азербайджана Фазиль Мамедов не смог прийти в избирательный участок.

    Как сообщает Report, причиной послужили проблемы в состоянии здоровья министра.

    Поэтому министр отправил своего телохранителя в избирательный участок №15 Сабаильского избирательного округа №29, который вручил председателю избирательного участка справку о состоянии здоровья министра. Затем домой к Ф.Мамедову были отправлены бюллетень и переносной ящик для голосования.  

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