Очевидец резни в Мешали: Вагиф Хачатурян грозил убить всех нас, если мы не уйдем из села

"Участник кровавой резни в Мешали Вагиф Хачатурян грозил убить нас, если мы не уйдем из села". Об этом западному бюро Report заявил житель села Мешали Ходжалинского района Вели Велиев, который в настоящее время вместе с семьей проживает в Геранбой

"Участник кровавой резни в Мешали Вагиф Хачатурян грозил убить нас, если мы не уйдем из села".



Об этом западному бюро Report заявил житель села Мешали Ходжалинского района Вели Велиев, который в настоящее время вместе с семьей проживает в Геранбойском районе.



По его словам, ненависть В.Хачатуряна и членов его семьи к азербайджанцам по национальности давала о себе знать еще до событий в Мешали.



Житель села поделился воспоминаниями о кровавых событиях: "Утром 22 декабря 1991 года Алеша (фамилию не помнит) и Вагиф Хачатурян на грузовике ГАЗ-53, груженном оружием, заехали в село, раздали оружие собравшимся там армянам и напали на мирных жителей села. Во время обстрела Вагиф, Шурик, Нарик и Армарис кричали: "Уходите из села, иначе мы вас убьем".

В.Велиев отмечает, что знал собравшихся армян, поскольку это были жители соседнего с Мешали села Бадара: "Водитель ГАЗ-53 Алеша и другие армяне поставили пост между нашими селами и не давали нам проезда. Поэтому нам приходилось добираться до дома, преодолевая 6 км пешком в обход села Бадара. Они не могли скрыть своей ненависти к нам еще задолго до войны. Брат Вагифа Хачатуряна был водителем автобуса в Ханкенди, он не позволял азербайджанцам садиться в автобусе, они всегда ехали стоя, садиться могли только армяне.

Житель села подчеркнул, что в то время В. Хачатурян и другие безжалостно убивали стариков, молодых, детей и женщин посреди улицы:

"На помощь нам пришли жители села Косалар, а также солдаты. Мы отбросили врага. На подмогу им пришли русские солдаты, они давали армянам оружие. После оккупации Ходжалы мы были вынуждены покинуть село. Я ездил вывозить трупы азербайджанцев, убитых во время Ходжалинского геноцида. Для выноса трупов нам выдали гражданскую одежду. Там я еще раз убедился в жестокости армян.

Я хотел бы поблагодарить наше правительство, наших солдат и сотрудников правоохранительных органов за задержание В.Хачатуряна, причастного к резне в Мешали. Уверен все виновные в убийстве мирных жителей понесут заслуженное наказание".

Отметим, что Вагиф Хачатурян в составе группы армянских вооруженных формирований 22 декабря 1991 года совершил массовое убийство азербайджанцев в селе Мешали Ходжалинского района. Во время резни было убито 25 человек азербайджанской национальности, 14 человек получили ранения различной степени тяжести, 358 азербайджанцев изгнаны из мест их законного проживания. В ходе следствия по уголовному делу, возбужденному по факту этой массовой резни было принято решение о привлечении Хачатуряна Вагифа Черкезовича к ответственности в качестве обвиняемого по статьям 103 (геноцид) и 107 (депортация или принудительное переселение населения) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики. Решением суда в его отношении была избрана мера пресечения в виде ареста и именно в рамках уголовного дела 29 июля при попытке выехать в Армению он был арестован на погранично-пропускном пункте "Лачын".