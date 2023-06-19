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Очередным возвратившимся в Лачын семьям вручены ключи от их квартир

Очередным возвратившимся в Лачын семьям вручены ключи от их квартир В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын. 19 июня очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправл
Внутренняя политика
19 июня 2023 г. 19:15
Очередным возвратившимся в Лачын семьям вручены ключи от их квартир

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын. 19 июня очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из жилого комплекса “Гобу Парк 3” в Гарадагском районе города Баку в Лачын.

Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе 13 семей в составе 44 человек уже поселились в своих домах в Лачыне.

Возвратившимся семьям были вручены ключи от их квартир.

На сегодняшний день в Лачын вернулись уже 55 семей (213 человек) бывших вынужденных переселенцев.

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Версия на английском языке ФотоFamilies returning to Lachin receive keys to their homes
Версия на азербайджанском языке ФотоLaçın şəhərinə köçürülən növbəti ailələrə şəxsi mənzillərinin açarları verilib

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