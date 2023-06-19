Очередным возвратившимся в Лачын семьям вручены ключи от их квартир

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын. 19 июня очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправл

В соответствии с поручением президента Азербайджана Ильхама Алиева, в рамках Великого возвращения продолжается возвращение бывших вынужденных переселенцев в восстановленный город Лачын. 19 июня очередная группа бывших вынужденных переселенцев была отправлена из жилого комплекса “Гобу Парк 3” в Гарадагском районе города Баку в Лачын.

Как сообщает карабахское бюро Report, на данном этапе 13 семей в составе 44 человек уже поселились в своих домах в Лачыне.

Возвратившимся семьям были вручены ключи от их квартир.

На сегодняшний день в Лачын вернулись уже 55 семей (213 человек) бывших вынужденных переселенцев.