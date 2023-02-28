Очередные десять семей переселены в Агалы

Десять семей (50 человек), отправившиеся сегодня из села Масазыр Абшеронского района в рамках "Великого возвращения", прибыли в село Агалы Зангиланского района.

Десять семей (50 человек), отправившиеся сегодня из села Масазыр Абшеронского района в рамках "Великого возвращения", прибыли в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, прибывших встретили сотрудники специального представительства президента Азербайджанской Республики по Джебарильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящим в Восточно-Зангезурский экономический район.

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщили, что в число переселенных входят лица из сел 1-й, 2-й и 3-й Агалы, проживавшие в сложных условиях. В селе Агалы Зангиланского района они будут обеспечены работой в соответствии с профессией и способностями.

Переселение следующих 10 семей в село Агалы запланировано на 3 марта. Тем самым в поселке будут постоянно проживать 86 семей – 420 человек. Процесс переселения продолжается.