О нас

Очередные десять семей переселены в Агалы

Очередные десять семей переселены в Агалы Десять семей (50 человек), отправившиеся сегодня из села Масазыр Абшеронского района в рамках "Великого возвращения", прибыли в село Агалы Зангиланского района.
Внутренняя политика
28 февраля 2023 г. 17:08
Очередные десять семей переселены в Агалы

Десять семей (50 человек), отправившиеся сегодня из села Масазыр Абшеронского района в рамках "Великого возвращения", прибыли в село Агалы Зангиланского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, прибывших встретили сотрудники специального представительства президента Азербайджанской Республики по Джебарильскому, Губадлинскому и Зангиланскому районам, входящим в Восточно-Зангезурский экономический район.

В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев сообщили, что в число переселенных входят лица из сел 1-й, 2-й и 3-й Агалы, проживавшие в сложных условиях. В селе Агалы Зангиланского района они будут обеспечены работой в соответствии с профессией и способностями.

Переселение следующих 10 семей в село Агалы запланировано на 3 марта. Тем самым в поселке будут постоянно проживать 86 семей – 420 человек. Процесс переселения продолжается.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке ФотоBu gün Bakıdan doğma yurdlarına yola salınan 10 ailə Ağalıya çatıb

Самое читаемое

Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
Запуск Crew Dragon к МКС перенесли на 27 февраля
22 февраля 2023 г. 10:35
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
КГБ Беларуси задержал более 10 завербованных силовиков и госслужащих
22 февраля 2023 г. 16:33
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
ООН после землетрясений оказала продовольственную помощь 2,3 млн человек в Сирии и Турции
23 февраля 2023 г. 21:00
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
​​​​​​​В Милли Меджлисе почтили память жертв Ходжалинского геноцида
24 февраля 2023 г. 11:22
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
Польша отправит Украине первые танки Leopard 2
24 февраля 2023 г. 14:20
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
Ильхам Алиев заявил, что Азербайджан и Турция всегда рядом друг с другом и в радостные, и в печальные дни
25 февраля 2023 г. 18:52
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
ЕС впервые включил в санкционный список против России семь иранских производителей БПЛА
26 февраля 2023 г. 11:04
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
Встреча Турции, Финляндии и Швеции по членству в НАТО пройдет 9 марта
27 февраля 2023 г. 12:01
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
Министр образования об участии педагогов в избирательном процессе
27 февраля 2023 г. 16:29
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
Завтра в Баку ожидается мокрый снег
22 февраля 2023 г. 13:24

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi