Очередное заседание Комиссии по помилованию пройдет на этой неделе

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ На этой неделе пройдет очередное заседание Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.
Как сообщает Report, на заседании рассмотрят очередные поступившие в комиссию обращения.
Напомним, что в этом году прошло 3 заседания Комиссии по помилованию. Было рассмотрено 300 из около 1000 обращений, большинство из которых получили положительный отзыв. После рассмотрения всех обращений, соответствующий список представят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.
İlkin PirəliАвтор новости
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