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    Очередное заседание Комиссии по помилованию пройдет на этой неделе

    На заседании рассмотрят поступившие в комиссию обращения

    Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ На этой неделе пройдет очередное заседание Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.

    Как сообщает Report, на заседании рассмотрят очередные поступившие в комиссию обращения.

    Напомним, что в этом году прошло 3 заседания Комиссии по помилованию. Было рассмотрено 300 из около 1000 обращений, большинство из которых получили положительный отзыв. После рассмотрения всех обращений, соответствующий список представят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву. 

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