Очередное заседание Комиссии по помилованию пройдет на этой неделе

Баку. 12 февраля. REPORT.AZ/ На этой неделе пройдет очередное заседание Комиссии по помилованию при президенте Азербайджанской Республики.

Как сообщает Report, на заседании рассмотрят очередные поступившие в комиссию обращения.

Напомним, что в этом году прошло 3 заседания Комиссии по помилованию. Было рассмотрено 300 из около 1000 обращений, большинство из которых получили положительный отзыв. После рассмотрения всех обращений, соответствующий список представят президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.