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Очередное предубеждение Запада - Netflix снимает антиазербайджанский фильм

Очередное предубеждение Запада - Netflix снимает антиазербайджанский фильм В определенных кругах Запада не утихает антиазербайджанская риторика. Эта уродливая пропаганда выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Находящиеся под влиянием армянского лобби круги, не смирившись с реалиями, созданными официальным Баку на Южном Кавк
Внутренняя политика
29 ноября 2023 г. 18:27
Очередное предубеждение Запада - Netflix снимает антиазербайджанский фильм

В определенных кругах Запада не утихает антиазербайджанская риторика. Эта уродливая пропаганда выходит за все мыслимые и немыслимые рамки. Находящиеся под влиянием армянского лобби, не смирившись с реалиями, созданными официальным Баку на Южном Кавказе, перешли в полномасштабное наступление. К большому сожалению, эти нападки охватывают все области. К предвзятой и лицемерной деятельности присоединились местные силы, называющие себя оппозицией. Стало известно, что в этот раз различные западные круги готовятся снять предвзятый в отношении современной истории Азербайджана фильм.

Согласно полученной Report эксклюзивной информации, писатель Дэвид Грейс, живущий и работающий в Великобритании, разрабатывает международный художественный проект "Преступление без наказания".

Данный проект предусматривает показ преступлений Российской империи, Советского Союза и Российской Федерации против народов, проживающих на постсоветском пространстве, на видеоплатформе "Netflix". На первый взгляд, здесь нет ничего необычного. Это обычный исторический фильм. Однако, по имеющимся данным, он содержит негативную информацию о тех, кто был у власти в Азербайджане в советское время, а также о нынешней власти.

В качестве консультанта проекта был приглашен Джамиль Гасанли - председатель организации, известной как "Национальный Совет". Оппозиционный функционер, занимающий предвзятую позицию в отношении Азербайджана, безусловно, не может быть объективным. Неужели было слишком сложно найти другого специалиста по той эпохе? Есть множество экспертов и ученых, исследующих те годы истории Азербайджана. Это тоже очередное проявление предвзятого отношения к нашей стране.

Демонстрация проекта на платформе Netflix запланирована на апрель следующего года.

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Версия на английском языке West's next bias - Netflix makes film against Azerbaijan
Версия на азербайджанском языке Qərbin növbəti qərəzi - "Netflix" Azərbaycana qarşı film çəkir

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