Очередная победа Азербайджана: сепаратисты приняли условия Баку

Очередная победа Азербайджана: сепаратисты приняли условия Баку. Дорога Лачын и Агдам-Ханкенди уже является реальностью.

Очередная победа Азербайджана: сепаратисты приняли условия Баку. Дорога Лачын и Агдам-Ханкенди уже является реальностью.

Как сообщает Report, незаконный режим в Карабахе принял совместное предложение Ханкендинского офиса Международного комитета Красного Креста и командования российских миротворцев об одновременной перевозке продовольствия автомобилями МККК по Лачынской дороге и по дороге Агдам-Ханкенди.

Это показывает, что сепаратисты в Карабахе согласились на условия Азербайджана.

На самом деле была договоренность об одновременном открытии этих маршрутов еще с 1 сентября. Сепаратисты целенаправленно затянули этот процесс.

Хотя Азербайджан неоднократно заявлял, что готов на постоянной основе взять на себя безопасность, здоровье и обеспечение наших армянских граждан, проживающих в Карабахе, так называемый режим продлил этот процесс, опираясь на своих покровителей. Однако спустя 16 дней принципиальная позиция и национальные интересы Азербайджана были приняты вопреки желанию сепаратистов и политических кругов, выступавших их покровителями. Интересно было бы сейчас посмотреть в лицо тем политикам США и западных стран, которые критиковали Азербайджан в этом вопросе, используя в качестве инструмента сепаратистов в Карабахе.