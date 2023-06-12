Очередная группа лачынцев готовится к возвращению в родные края

Через несколько дней еще одна группа бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района вернутся в родные края.

Через несколько дней еще одна группа бывших вынужденных переселенцев из Лачынского района вернется в родные края.

Как сообщает Report, в числе готовящихся к возвращению в родные края и уроженка Лачынского района Туту Мамедова, работающая учителем математики в средней школе №104 в Сураханском районе Баку.

В настоящее время она проживает в поселке Гарачухур вместе с детьми и внуками.

По ее словам, в Лачын она возвращается одна: "Я горда тем, что возвращаюсь в родные края. Хочу выразить благодарность Верховному главнокомандующему, подарившему нам эту радость, преклоняю голову перед гази и шехидами. Я ровно 31 год с тоской в сердце ждала этот день. Это радостное и в то же время печальное чувство. Радуюсь, что наконец-то возвращаюсь в свой дом, огорчаюсь, потому что мои родители, супруг и брат не смогут разделить мою радость".

Т.Мамедова отметила, что после возвращения в Лачын в первую очередь посетит могилу сестры: "Мой супруг два года назад скончался от коронавируса. Он всегда мечтал вернуться в родной дом. Мы с покойным супругом приложили много усилий, чтобы построить дом в районе. Если моих детей и внуков тоже переселят ко мне, хочу, чтобы дом, в котором они живут, отдали семьям шехидов, инвалидам или малоимущим семьям".