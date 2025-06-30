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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района.
Внутренняя политика
30 июня 2025 г. 07:00
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев выехала в село Кянгярли Агдамского района.

Как сообщает Report, на данном этапе в родные края возвращаются 37 семей (153 человека).

Они ранее временно были расселены в общежитиях, санаториях, детских лагерях, недостроенных и административных зданиях. Но в результате блестящей победы азербайджанской армии в Отечественной войне под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева у бывших вынужденных переселенцев появилась возможность добровольно, безопасно и достойно вернуться на родину спустя 30 лет.

Жители выразили признательность главе государства и первому вице-президенту Мехрибан Алиевой за всестороннюю государственную заботу, а также поблагодарили отважную азербайджанскую армию за освобождение наших земель от оккупации, пожелали упокоения душ шехидов, погибших во имя этой высокой цели.

Отметим, что в настоящее время в Карабахе и Восточном Зангезуре, включая бывших вынужденных переселенцев, проживает свыше 43 тысяч человек, в том числе работающие над реализацией проектов в этих регионах, сотрудники местных отделений различных государственных учреждений, работники возобновивших деятельность учреждений здравоохранения, образования, культуры, туризма, промышленности и энергетики.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAğdamın Kəngərli kəndinə növbəti köç karvanı yola salınıb

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