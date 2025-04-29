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Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в село Баллыджа, им вручены ключи от квартир

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в село Баллыджа, им вручены ключи от квартир 111
Внутренняя политика
29 апреля 2025 г. 14:40
Очередная группа бывших вынужденных переселенцев вернулась в село Баллыджа, им вручены ключи от квартир

Очередная группа бывших вынужденных переселенцев прибыла в село Баллыджа Ходжалинского района.

Как сообщает карабахское бюро Report, им вручены ключи от новых квартир.

В церемонии вручения ключей приняли участие представители Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев, а также специального представительства президента Азербайджана в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах.

На данном этапе в село переселено 15 семей (68 человек).

Всего в село уже вернулись 172 семьи (811 человек).

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Версия на азербайджанском языке ФотоNövbəti köç karvanı Ballıcaya çatıb, mənzillərin açarları təqdim edilib –VİDEO - YENİLƏNİB-2

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