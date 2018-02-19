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    Оценочная миссия БДИПЧ ОБСЕ подготовит отчет по итогам визита в Азербайджан

    Отчет с соответствующими рекомендациями, скорее всего, будет опубликован в ближайшие пару недель

    Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Миссия, состоящая из трех экспертов Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и одного из Секретариата Парламентской ассамблеи ОБСЕ, посетит на этой неделе Азербайджан. 

    Как сообщили Report в пресс-службе БДИПЧ ОБСЕ, в рамках визита в Баку оценочная миссия в связи с предстоящими 11 апреля внеочередными выборами в Азербайджане проведет встречи с представителями Центральной избирательной комиссии, другими официальными лицами, а также представителями политических партий, гражданского общества и средств массовой информации.

    "На основе собранной информации оценочная миссия будет рекомендовать, какой формат наблюдательной деятельности БДИПЧ, и нужен ли он, будет реализован на президентских выборах. Отчет с соответствующими рекомендациями, скорее всего, будет опубликован в ближайшие пару недель", - заявили в пресс-службе БДИПЧ. 

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