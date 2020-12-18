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В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года

В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 18 декабря 2020 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.
Внутренняя политика
18 декабря 2020 г. 19:03
В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года

Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 18 декабря 2020 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.

Как сообщили Report в министерстве, в нормах рабочего времени на 2021 год говорится, что в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года “Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике” и Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года №483 "Об определении праздничных дней в Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2021 году" следующие дни в 2021 году не считаются рабочими днями:

- 1, 2 января - Новый год;

- 20 января - День всенародной скорби;

- 8 марта - женский день;

- 20, 21, 22, 23, 24 март – праздник Новруз;

- 9 мая - День Победы над фашизмом;

- 13, 14 мая – праздник Рамазан;

- 28 мая – День Республики;

– 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;

– 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;

- 20, 21 июля - Гурбан байрамы;

- 8 ноября - День Победы Азербайджанской Республики;

- 9 ноября - День государственного флага Азербайджанской Республики

- 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.

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Версия на азербайджанском языке Gələn ilin qeyri-iş günləri açıqlandı

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