В Азербайджане объявлены нерабочие дни следующего года

Постановлением Коллегии Министерства труда и социальной защиты населения от 18 декабря 2020 года утверждены нормы рабочего времени и производственный календарь на 2021 год.
Как сообщили Report в министерстве, в нормах рабочего времени на 2021 год говорится, что в соответствии с Трудовым кодексом Азербайджанской Республики, Распоряжением Президента Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года “Об учреждении Дня Победы в Азербайджанской Республике” и Постановлением Кабинета министров Азербайджанской Республики от 3 декабря 2020 года №483 "Об определении праздничных дней в Новруз, Рамазан и Гурбан байрамы в 2021 году" следующие дни в 2021 году не считаются рабочими днями:
- 1, 2 января - Новый год;
- 20 января - День всенародной скорби;
- 8 марта - женский день;
- 20, 21, 22, 23, 24 март – праздник Новруз;
- 9 мая - День Победы над фашизмом;
- 13, 14 мая – праздник Рамазан;
- 28 мая – День Республики;
– 15 июня - День национального спасения азербайджанского народа;
– 26 июня - День Вооруженных сил Азербайджанской Республики;
- 20, 21 июля - Гурбан байрамы;
- 8 ноября - День Победы Азербайджанской Республики;
- 9 ноября - День государственного флага Азербайджанской Республики
- 31 декабря - День солидарности азербайджанцев мира.