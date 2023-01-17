О нас

Объявлено собеседование на замещение вакантных должностей в Генпрокуратуре

Объявлено собеседование на замещение вакантных должностей в Генпрокуратуре 17:53
Внутренняя политика
17 января 2023 г. 18:30
Объявлено собеседование на замещение вакантных должностей в Генпрокуратуре

Объявлено собеседование по конкурсу на замещение ряда вакантных должностей в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Кандидаты, желающие принять участие в собеседовании, должны зарегистрироваться до 18:00 13 февраля, заполнив форму заявления на поступление на государственную службу на интернет-портале Государственного экзаменационного центра.

Кандидат должен подтвердить актуальность и полноту информации и представленных документов.

Подробную информацию о собеседовании можно найти на официальной интернет-странице Государственного Экзаменационного Центра Азербайджанской Республики (www.dim.gov.az).

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Baş Prokurorluqda vakant dövlət qulluğu vəzifələri üçün müsahibə elan edilib

Другие новости из категории

В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
В Азербайджане повышена зарплата работников ряда сфер, финансируемых из госбюджета
17 января 2023 г. 17:44
В МЧС прошло мероприятие, посвященное Году Гейдара Алиева
ФотоВ МЧС прошло мероприятие, посвященное "Году Гейдара Алиева"
17 января 2023 г. 16:43
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
17 января 2023 г. 16:14
Проходит очередное заседание Комиссии по помилованию
Проходит очередное заседание Комиссии по помилованию
17 января 2023 г. 16:10
Обсуждены итоги деятельности органов прокуратуры Нахчывана
Обсуждены итоги деятельности органов прокуратуры Нахчывана
17 января 2023 г. 16:07
Назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям Нахчывана
Назначен новый министр по чрезвычайным ситуациям Нахчывана
17 января 2023 г. 15:38
ЦИК Азербайджана начал принимать годовые финансовые отчеты политических партий
ЦИК Азербайджана начал принимать годовые финансовые отчеты политических партий
16 января 2023 г. 12:38
На улице Полада Гашимова в Сумгайыте ведутся ремонтные работы
ФотоНа улице Полада Гашимова в Сумгайыте ведутся ремонтные работы
16 января 2023 г. 12:19
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
Община Западного Азербайджана обратилась к общественности в связи с Концепцией возвращения
16 января 2023 г. 11:58
В Азербайджане учреждена медаль За отличие в службе в органах внутренних дел
ФотоВ Азербайджане учреждена медаль "За отличие в службе в органах внутренних дел"
14 января 2023 г. 17:14

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi