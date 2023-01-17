Объявлено собеседование на замещение вакантных должностей в Генпрокуратуре

17:53

Объявлено собеседование по конкурсу на замещение ряда вакантных должностей в Генеральной прокуратуре Азербайджана.

Об этом Report сообщили в пресс-службе ведомства.

Кандидаты, желающие принять участие в собеседовании, должны зарегистрироваться до 18:00 13 февраля, заполнив форму заявления на поступление на государственную службу на интернет-портале Государственного экзаменационного центра.

Кандидат должен подтвердить актуальность и полноту информации и представленных документов.

Подробную информацию о собеседовании можно найти на официальной интернет-странице Государственного Экзаменационного Центра Азербайджанской Республики (www.dim.gov.az).