Объявлено, кто будет возвращен на освобожденные территории в первую очередь

Нам предстоит огромная работа - вода, электричество, газ, дороги, мины, дома. Мы начали, мы в прошлом году выделили миллиард триста миллионов долларов, в этом году такую же сумму на восстановление. Пилотный проект осуществляется, но это займёт время. Пара

Нам предстоит огромная работа - вода, электричество, газ, дороги, мины, дома. Мы начали, мы в прошлом году выделили миллиард триста миллионов долларов, в этом году такую же сумму на восстановление. Пилотный проект осуществляется, но это займет время. Параллельно с этим, должен сказать, что в период оккупации мы активно строили для беженцев дома, и ежегодно где-то около пяти тысяч семей, где-то порядка 30 тысяч людей, мы расселяли. То есть где-то процентов 70 из них - они живут нормально.

Как сообщает Report, об этом президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил на встрече с руководителями российских СМИ в Клубе главных редакторов ТАСС.

"Мы построили дома в Баку, в Сумгайыте, в Гяндже и во многих городах. Но процентов 30 до сих пор живут в неприспособленных зданиях, в общежитиях, в детских садах, и в тяжёлых условиях. Поэтому, в первую очередь, будет возвращена эта категория людей Нами уже разработан мастер-план строительства городов Агдам, Физули, Шуша, и других городов тоже в ближайшее время будет утверждено. Всё будет делаться по плану, никакого хаоса не будет. В основу будет взят принцип "зеленой энергии". Вся зона Карабаха и Восточного Зенгезура будет зоной "зеленой энергии" и концепции "умные города" и "умные села". Эти люди ждали очень долго, поэтому они должны жить в лучших условиях, которые возможны в Азербайджане. Сказать конкретные сроки я не могу, даже на встречах с ними не могу, не могу дезориентировать. Но мы делаем всё - ежедневно, ежечасно - чтобы этот процесс ускорить. Но нам, конечно, нужна помощь, именно в плане разминирования, даже не финансовая, а техническая. Просто физически мы не успеваем. У нас есть Агентство по разминированию, у нас есть несколько батальонов в Министерстве обороны, есть группа МЧС. Но физически не хватает, потому что это очень медленный процесс. Поэтому мы обратились в международные структуры оказать нам содействие, но, к сожалению, прошел уже год и три месяца, пока всё это без ответа" - отметил президент.