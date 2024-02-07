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Объявлена ​​явка избирателей на освобожденных территориях

Объявлена ​​явка избирателей на освобожденных территориях Объявлена ​​явка избирателей на освобожденных территориях
Внутренняя политика
7 февраля 2024 г. 22:27
Объявлена ​​явка избирателей на освобожденных территориях

Объявлена ​​явка избирателей на освобожденных территориях

Как передает Report, глава Информационного центра Секретариата Центральной избирательной комиссии Фарид Оруджов сообщил, что явка избирателей в Агдамском городском избирательном округе № 118 составила 78,64%, в Агдамском сельском избирательном округе № 119 - 48,25 %, в Джебраил-Губадлинском избирательном округе № 120 - 76,55%, в Лачынском избирательном округе № 121-79,7%, в Ханкендинском избирательном округе №122 -83,28%, в Кяльбаджарском избирательном округе № 123 - 80,57%, в Шуше-Агдамском-Ходжалы-Ходжавендском избирательном округе № 124 - 79,58%, в Зангилан-Губадлинском избирательном округе № 125-78,86%.

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Версия на английском языке Voter turnout in liberated territories announced
Версия на азербайджанском языке Azad olunmuş ərazilərdə seçici fəallığı açıqlanıb

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