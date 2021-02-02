Объявлена молодежная столица Азербайджана

В связи с Днем молодежи - 2 Февраля в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялось мероприятие.

В связи с Днем молодежи - 2 Февраля в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялось мероприятие.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, на мероприятии был продемонстрирован видеоролик о работе, проделанной в 2020 году.

Затем был представлен видеоролик с поздравлениями и обращениями к молодежи заведующего отделом молодежной политики и спорта Администрации президента, помощника первого вице-президента Юсуфа Мамедалиева, заместителя председателя Милли Меджлиса, председателя комитета молодежи и спорта Адиля Алиева, заместителя министра молодежи и спорта Интигама Бабаева и исполнительного директора Фонда молодежи Фарида Джафарова.

На посвященной Дню молодежи церемонии награждения талантливой и творческой молодежи состоялась жеребьевка между 5 городами - Гёйгелем, Хачмазом, Мингячевиром, Сабирабадом, Товузом.

По итогам жеребьевки Гёйгель был объявлен молодежной столицей Азербайджана в 2021 году.