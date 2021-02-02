О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлена молодежная столица Азербайджана

Объявлена молодежная столица Азербайджана В связи с Днем молодежи - 2 Февраля в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялось мероприятие.
Внутренняя политика
2 февраля 2021 г. 18:55
Объявлена молодежная столица Азербайджана

В связи с Днем молодежи - 2 Февраля в Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта состоялось мероприятие.

Как сообщили Report в Министерстве молодежи и спорта, на мероприятии был продемонстрирован видеоролик о работе, проделанной в 2020 году.

Затем был представлен видеоролик с поздравлениями и обращениями к молодежи заведующего отделом молодежной политики и спорта Администрации президента, помощника первого вице-президента Юсуфа Мамедалиева, заместителя председателя Милли Меджлиса, председателя комитета молодежи и спорта Адиля Алиева, заместителя министра молодежи и спорта Интигама Бабаева и исполнительного директора Фонда молодежи Фарида Джафарова.

На посвященной Дню молодежи церемонии награждения талантливой и творческой молодежи состоялась жеребьевка между 5 городами - Гёйгелем, Хачмазом, Мингячевиром, Сабирабадом, Товузом.

По итогам жеребьевки Гёйгель был объявлен молодежной столицей Азербайджана в 2021 году.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке ФотоAzərbaycanın yeni gənclər paytaxtı elan edildi

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Новый министр уволил кадров своего предшественника
Новый министр уволил кадров своего предшественника
2 февраля 2021 г. 17:08
Грандиозный аэропорт на месте руин
ФотоГрандиозный аэропорт на месте руин
2 февраля 2021 г. 15:20
Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
Бизнесмен из Казахстана готов участвовать в восстановлении освобожденных земель Азербайджана
2 февраля 2021 г. 11:42
Камеры безопасности на улицах Баку
Камеры безопасности на улицах Баку
2 февраля 2021 г. 09:56
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
Махаббат Велиева освобождена от должности замминистра
1 февраля 2021 г. 11:36
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
В Шуше предложено открыть первый на Кавказе инсультный центр
1 февраля 2021 г. 11:23
Открытие университетов может быть отложено
Открытие университетов может быть отложено
30 января 2021 г. 16:06
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
Сафар Мехдиев: При реализации каждого новшества возникают некоторые проблемы
29 января 2021 г. 12:49
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
Создана новая торговая платформа для почтовых и курьерских компаний
29 января 2021 г. 11:59
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
Завотделом БСУ подозревается в присвоении платы за обучение студентов
28 января 2021 г. 15:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi