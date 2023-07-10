Объявлен прием на работу в органы прокуратуры

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила конкурс на замещение вакантных должностей.

Генеральная прокуратура Азербайджана объявила конкурс на замещение вакантных должностей.

Как сообщает Report, кандидаты, желающие принять участие в конкурсе, должны зарегистрироваться до 18:00 8 августа, заполнив заявку на интернет-портале Государственного экзаменационного центра (ГЭЦ).

Информацию о вакансиях можно получить здесь .

Кандидат, претендующий на участие в конкурсе, должен соответствовать требованиям статьи 27 закона "О государственной службе" и общим условиям замещения вакантных должностей, установленным законодательством.

Подробную информацию можно получить на официальном сайте Государственного экзаменационного центра (www.dim.gov.az).