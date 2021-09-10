Объявлен конкурс на разработку логотипа Шуши

Управление государственного заповедника города Шуши, созданное соответствующим указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, объявило конкурс на дизайн логотипа.

Управление государственного заповедника города Шуши, созданное соответствующим указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, объявило конкурс на дизайн логотипа.

Как сообщает Report, принять участие в конкурсе может любой, кто уверен в своем творческом мышлении и профессионализме.

При разработке дизайна логотипа, участники конкурса должны учесть, что город Шуша является культурной столицей Азербайджана, а также одной из редких и уникальных жемчужин нашего народа, имеющих древнюю историю.

Условия конкурса следующие:

- На конкурс могут быть представлены до сих пор не использованные образцы дизайна.

- Один участник может представить на конкурс не более одного дизайна. Каждый дизайн должен быть отправлен отдельно в виде электронного письма.

- Дизайн логотипа должен быть добавлен к письму (размер не менее 1280x960) в виде файла формата JPG.

- В письме необходимо дать объяснение дизайна логотипа (логика, форма, цвет, выбор букв и т. д.) не более 100 слов.

- Письмо должно содержать полное имя, адрес, адрес электронной почты и номер телефона автора. Автор также может быть представителем дизайнерской компании.

- Работы, представленные на конкурс, должны быть отправлены до 30 сентября 2021 года на адрес электронной почты [email protected]

- Автор несет ответственность за любые нарушения интеллектуальной собственности, возникающие в связи с представленным дизайном логотипа.

- Авторы победившего дизайна логотипа будут награждены Почетной грамотой от имени Управления государственного заповедника города Шуши и в соответствии с установленным призовым фондом.

I место - 3 000 AZN,

II место (лауреат) - 2 000 AZN,

III место (лауреат) - денежная премия в размере 1 000 AZN. Денежное вознаграждение будет перечислено на указанный автором банковский счет.

- Все работы, представленные на конкурс логотипов, являются собственностью Управления госзаповедника города Шуши и могут быть выставлены на всеобщее обозрение.

- Управление государственного заповедника города Шуши имеет право вносить окончательные изменения в дизайн логотипа, представленного на конкурс.