Объявлен конкурс на разработку логотипа Шуши

Управление государственного заповедника города Шуши, созданное соответствующим указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, объявило конкурс на дизайн логотипа.
Как сообщает Report, принять участие в конкурсе может любой, кто уверен в своем творческом мышлении и профессионализме.
При разработке дизайна логотипа, участники конкурса должны учесть, что город Шуша является культурной столицей Азербайджана, а также одной из редких и уникальных жемчужин нашего народа, имеющих древнюю историю.
Условия конкурса следующие:
- На конкурс могут быть представлены до сих пор не использованные образцы дизайна.
- Один участник может представить на конкурс не более одного дизайна. Каждый дизайн должен быть отправлен отдельно в виде электронного письма.
- Дизайн логотипа должен быть добавлен к письму (размер не менее 1280x960) в виде файла формата JPG.
- В письме необходимо дать объяснение дизайна логотипа (логика, форма, цвет, выбор букв и т. д.) не более 100 слов.
- Письмо должно содержать полное имя, адрес, адрес электронной почты и номер телефона автора. Автор также может быть представителем дизайнерской компании.
- Работы, представленные на конкурс, должны быть отправлены до 30 сентября 2021 года на адрес электронной почты [email protected]
- Автор несет ответственность за любые нарушения интеллектуальной собственности, возникающие в связи с представленным дизайном логотипа.
- Авторы победившего дизайна логотипа будут награждены Почетной грамотой от имени Управления государственного заповедника города Шуши и в соответствии с установленным призовым фондом.
I место - 3 000 AZN,
II место (лауреат) - 2 000 AZN,
III место (лауреат) - денежная премия в размере 1 000 AZN. Денежное вознаграждение будет перечислено на указанный автором банковский счет.
- Все работы, представленные на конкурс логотипов, являются собственностью Управления госзаповедника города Шуши и могут быть выставлены на всеобщее обозрение.
- Управление государственного заповедника города Шуши имеет право вносить окончательные изменения в дизайн логотипа, представленного на конкурс.