О нас
Report Georgia
Аудио новости

Объявлен конкурс на разработку логотипа Шуши

Объявлен конкурс на разработку логотипа Шуши Управление государственного заповедника города Шуши, созданное соответствующим указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, объявило конкурс на дизайн логотипа.
Внутренняя политика
10 сентября 2021 г. 13:37
Объявлен конкурс на разработку логотипа Шуши

Управление государственного заповедника города Шуши, созданное соответствующим указом президента Азербайджана Ильхама Алиева, объявило конкурс на дизайн логотипа.

Как сообщает Report, принять участие в конкурсе может любой, кто уверен в своем творческом мышлении и профессионализме.

При разработке дизайна логотипа, участники конкурса должны учесть, что город Шуша является культурной столицей Азербайджана, а также одной из редких и уникальных жемчужин нашего народа, имеющих древнюю историю.

Условия конкурса следующие:

- На конкурс могут быть представлены до сих пор не использованные образцы дизайна.

- Один участник может представить на конкурс не более одного дизайна. Каждый дизайн должен быть отправлен отдельно в виде электронного письма.

- Дизайн логотипа должен быть добавлен к письму (размер не менее 1280x960) в виде файла формата JPG.

- В письме необходимо дать объяснение дизайна логотипа (логика, форма, цвет, выбор букв и т. д.) не более 100 слов.

- Письмо должно содержать полное имя, адрес, адрес электронной почты и номер телефона автора. Автор также может быть представителем дизайнерской компании.

- Работы, представленные на конкурс, должны быть отправлены до 30 сентября 2021 года на адрес электронной почты [email protected]

- Автор несет ответственность за любые нарушения интеллектуальной собственности, возникающие в связи с представленным дизайном логотипа.

- Авторы победившего дизайна логотипа будут награждены Почетной грамотой от имени Управления государственного заповедника города Шуши и в соответствии с установленным призовым фондом.

I место - 3 000 AZN,

II место (лауреат) - 2 000 AZN,

III место (лауреат) - денежная премия в размере 1 000 AZN. Денежное вознаграждение будет перечислено на указанный автором банковский счет.

- Все работы, представленные на конкурс логотипов, являются собственностью Управления госзаповедника города Шуши и могут быть выставлены на всеобщее обозрение.

- Управление государственного заповедника города Шуши имеет право вносить окончательные изменения в дизайн логотипа, представленного на конкурс.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Şuşanın loqosunun hazırlanması üçün müsabiqə elan olunub

Экслюзивные новости

Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
Некоторые депутаты отстраняются от должностей председателей районных организаций ПЕА
9 сентября 2021 г. 19:21
Ты - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
ФотоТы - богатство мое, край, похожий на рай - репортаж из Кяльбаджара
9 сентября 2021 г. 18:11
Мастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
ФотоМастер по изготовлению саза: Никто не проявляет интереса к этому искусству
8 сентября 2021 г. 18:24
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
Возросло число принятых в грузинские вузы азербайджанцев
8 сентября 2021 г. 16:13
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект О репродуктивном здоровье
Милли Меджлис выносит на обсуждение законопроект "О репродуктивном здоровье"
8 сентября 2021 г. 12:11
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
В Азербайджане в первый день вакцинации подростков привиты три человека
8 сентября 2021 г. 11:42
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
Министр молодежи и спорта: Будем серьезно работать над поручениями президента
8 сентября 2021 г. 10:57
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
Американский аналитик: Открытие аэропорта в Физули объединит весь регион
6 сентября 2021 г. 09:33
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
Начинаются заседания комитетов Милли Меджлиса
4 сентября 2021 г. 12:51
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
Назначен новый советник председателя Госагентства по туризму
3 сентября 2021 г. 15:12

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi