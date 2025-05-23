О нас

Объявлен график приема на июнь в Центре приема граждан Администрации президента

Объявлен график приема на июнь в Центре приема граждан Администрации президента Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на июнь 2025 года.
Внутренняя политика
23 мая 2025 г. 20:09
Объявлен график приема на июнь в Центре приема граждан Администрации президента

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на июнь 2025 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо

День приема

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

2

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

3

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

4,19

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

5,13,27

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

5

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

10

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

11

Сеидов Фарид Мирмуфид оглу

заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

12

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

13

Меджидов Талят Таир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

17

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

17

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

20

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

23

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

23

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

23

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

24

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе

24

Гаджиев Башир Гудрат оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

25

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

25

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политики

Администрации Президента Азербайджанской Республики

27

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

27

Юсубов Эльчин Мустафа оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

30

* * *

Усубов Рамиль Идрис оглу

Совет безопасности Азербайджанской Республики

cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

30

Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан

Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр - 1111.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində iyun ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

Самое важное

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi