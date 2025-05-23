Объявлен график приема на июнь в Центре приема граждан Администрации президента

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на июнь 2025 года.

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на июнь 2025 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо День приема Амиров Натиг Арзиман оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики 2 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 3 Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 4,19 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 5,13,27 Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 5 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики 10 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики 11 Сеидов Фарид Мирмуфид оглу заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 12 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник Президента Азербайджанской Республики - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 13 Меджидов Талят Таир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики 17 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики 17 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 18 Исмаилов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики 20 пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 23 Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 23 Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 23 Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах 24 Мамедов Масим Ахмед оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе 24 Гаджиев Башир Гудрат оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе 25 Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 25 Керимов Гюндуз Гаджи оглу заведующий отделом законодательства и правовой политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 27 Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах 27 Юсубов Эльчин Мустафа оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах 30 * * * Усубов Рамиль Идрис оглу Совет безопасности Азербайджанской Республики cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики 30

Примечание: Граждане принимаются в Центре приема граждан

Администрации Президента Азербайджанской Республики.

Адрес: город Баку, Наримановский район, улица Заура Нудиралиева, 79.

Регистрация на прием прекращается не позднее, чем за один рабочий день до даты приема.

Прием начинается в 14:00.

Контактный номер: колл-центр - 1111.