Объявлен график приема на июль в Центре приема граждан Администрации президента

Объявлен график приема на июль в Центре приема граждан Администрации президента

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на июль 2025 года.

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Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на июль 2025 года. Report представляет график: Принимающее лицо День приема Сеидов Фарид Мирмуфид оглу заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 1 Амиров Натиг Арзиман оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики 2 Нагдалиев Зейнал Сафар оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики 3 Гасанов Алтай Тофиг оглу начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики 4,11,25 Алескеров Фуад Муртуз оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 4,18 Алиева Фарах Ширмамед гызы заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики 7 Мовсумов Шахмар Ариф оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики 8 Гасанов Керем Авез оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики 9 Гаджиев Хикмет Фархад оглу помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики 10 Исмаилов Сулейман Аббас оглу заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики 11 Меджидов Талят Таир оглу заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики 14 Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики 15 Велиев Адалят Магсад оглу заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики 16 пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики 17 Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики 17 Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики 17 Гусейнов Эмин Замин оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах 21 Мамедов Масим Ахмед оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе 22 Гаджиев Башир Гудрат оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе 23 Керимов Айдын Зохраб оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе 24 Керимов Гюндуз Гаджи оглу заведующий отделом законодательства и правовой политикиАдминистрации Президента Азербайджанской Республики 25 Гаджиев Вахид Расим оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах 25 Юсубов Эльчин Мустафа оглу специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах 28 * * * Усубов Рамиль Идрис оглу Совет безопасности Азербайджанской Республики cекретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики 29 Подпишитесь на нашу страницу в Instagram