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Объявлен график приема на август в Центре приема граждан Администрации президента

Объявлен график приема на август в Центре приема граждан Администрации президента Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на август 2025 года. Report представляет график:
Внутренняя политика
23 июля 2025 г. 18:23
Объявлен график приема на август в Центре приема граждан Администрации президента

Объявлен график приема граждан в Центре приема граждан Администрации президента Азербайджанской Республики на август 2025 года.

Report представляет график:

Принимающее лицо

День приема

Алиева Фарах Ширмамед гызы

заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии Администрации Президента Азербайджанской Республики

1

Амиров Натиг Арзиман оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам экономической политики и промышленности Администрации Президента Азербайджанской Республики

4

Нагдалиев Зейнал Сафар оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по территориально-организационным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

5

Алескеров Фуад Муртуз оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

6,20

Гаджиев Хикмет Фархад оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджанской Республики

7

Гасанов Алтай Тофиг оглу

начальник Секретариата Первого вице-президента Азербайджанской Республики

8,15,22

Велиев Адалят Магсад оглу

заведующий отделом по связям с политическими партиями и законодательной властью Администрации Президента Азербайджанской Республики

8

Мовсумов Шахмар Ариф оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по экономическим вопросам и политике инновационного развития Администрации Президента Азербайджанской Республики

11

Исмаилов Сулейман Аббас оглу

заведующий отделом по работе с обращениями граждан Администрации Президента Азербайджанской Республики

12

Меджидов Талят Таир оглу

заведующий отделом по вопросам государственной службы и кадров Администрации Президента Азербайджанской Республики

13

Сектор по вопросам помилования отдела по работе с правоохранительными органами Администрации Президента Азербайджанской Республики

14

Юсубов Эльчин Мустафа оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в городе Ханкенди, Агдеринском и Ходжалинском районах

15

пресс-секретарь Президента Азербайджанской Республики

18

Отдел по работе с неправительственными организациями и коммуникации Администрации Президента Азербайджанской Республики

18

Гусейнов Эмин Замин оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Агдамском, Физулинском и Ходжавендском районах

19

Мамедов Масим Ахмед оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Лачинском районе

21

Керимов Айдын Зохраб оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе

22

Мамедалиев Юсуф Ульфет оглу

заведующий отделом по вопросам молодежной политики и спорта Администрации Президента Азербайджанской Республики

25

Гаджиев Башир Гудрат оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Кяльбаджарском районе

25

Сеидов Фарид Мирмуфид оглу

заведующий отделом по военным вопросам Администрации Президента Азербайджанской Республики

27

Гасанов Керем Авез оглу

помощник Президента Азербайджанской Республики – заведующий отделом по вопросам государственного контроля Администрации Президента Азербайджанской Республики

28

Керимов Гюндуз Гаджи оглу

заведующий отделом законодательства и правовой политикиАдминистрации Президента Азербайджанской Республики

29

Гаджиев Вахид Расим оглу

специальный представитель Президента Азербайджанской Республики в Джебраильском, Губадлинском и Зангиланском районах

29

* * *

Усубов Рамиль Идрис оглу

Совет безопасности Азербайджанской Республики

секретарь Совета безопасности Азербайджанской Республики

26
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Версия на азербайджанском языке PA-nın Vətəndaş Qəbulu Mərkəzində avqust ayı üçün qəbul cədvəli açıqlanıb

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