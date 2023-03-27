Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле

Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле

Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле 2023 года.

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Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле 2023 года. "Report" представляет график приема. Прием граждан начинается в 10:00 в назначенные дни. П/н Проводящий прием орган центральной исполнительной власти и административная структура Город, район, где проводится прием Охваченные города и районы День приема Рашад Набиев министр цифрового развития и транспорта Нафталан Нафталан, Гянджа, Мингячевир, Евлах, Гёйгёль, Самух, Геранбой, Ходжалы 04 Кямран Алиев генеральный прокурор Агджабеди Агджабеди, Агдам, Бейляган, Физули, Ходжавенд, Лачин 07 Ровшан Рзаев председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Шамахы Шамахы, Агсу, Гобустан 07 Салех Мамедов председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Гёйгёль Гёйгёль, Дашкесан 07 Руслан Алиев генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз» Лянкяран Лянкяран, Астара, Лерик 10 Фикрет Мамедов министр юстиции Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Имишли 11 Анар Гулиев председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры Масаллы Масаллы, Ярдымлы 11 Инам Керимов министр сельского хозяйства Гаджигабул Гаджигабул, Ширван 13 Арзу Рагимов начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на службу Лянкяран Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы, Джалилабад, Ярдымлы 13 10. Вугар Ахмедов председатель ОАО «Азеришыг» Балакен Балакен, Загатала 13 11. Парвиз Шахбазов министр энергетики Шамахы Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гобустан 14 12. Сахиль Бабаев министр труда и социальной защиты населения Кюрдамир Кюрдамир, Гаджигабул 14 13. Бахар Мурадова председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей Мингячевир Мингячевир, Евлах 14 14. Кочарли Гасанов исполняющий обязанности председателя ОАО «Азерсу» Нафталан Нафталан, Геранбой, Ходжалы 14 15. Вилаят Эйвазов министр внутренних дел Сабирабад Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бейляган, Физули, Ходжавенд 19 16. Фарид Гаибов министр молодежи и спорта Губа Губа, Гусар 19 17. Чингиз Аскеров заместитель председателя Верховного суда Огуз Огуз, Шеки 20 18. Кямаледдин Гейдаров министр по чрезвычайным ситуациям Сумгайыт Сумгайыт, Губадлы 20 19. Шахин Багиров председатель Государственного таможенного комитета Гёйчай Гёйчай, Агдаш 20 20. Мубариз Гурбанлы председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями Шеки Шеки, Огуз, Габала 25 21. Ильхам Мирзалиев временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджихат» Исмаиллы Исмаиллы, Габала 25 22. Мухтар Бабаев министр экологии и природных ресурсов Огуз Огуз, Габала 28 23. Эмин Амруллаев министр образования Гусар Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань 28 24. Микаил Джаббаров министр экономики Сумгайыт Сумгайыт, Абшерон 28 25. Адиль Керимли временно исполняющий обязанности министра культуры Гобустан Гобустан, Шамахы, Агсу 28 26. Заур Алиев председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию Бейляган Бейляган, Физули, Ходжавенд 28 27. Гошгар Тахмазли председатель Агентства продовольственной безопасности Гёйгёль Гёйгёль, Нафталан, Дашкесан, Геранбой, Ходжалы 28 28. Заур Микаилов председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана» Товуз Товуз, Агстафа, Газах 28 Подпишитесь на наш Telegram канал