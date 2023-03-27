Объявлен график приема граждан руководителями органов центральной исполнительной власти и других административных структур в апреле 2023 года.
"Report" представляет график приема.
Прием граждан начинается в 10:00 в назначенные дни.
|
П/н
|
Проводящий прием орган центральной исполнительной власти и административная структура
|
Город, район, где проводится прием
|
Охваченные города и районы
|
День приема
|
|
Рашад Набиев
министр цифрового развития и транспорта
|
Нафталан
|
Нафталан, Гянджа, Мингячевир, Евлах, Гёйгёль, Самух, Геранбой, Ходжалы
|
04
|
|
Кямран Алиев
генеральный прокурор
|
Агджабеди
|
Агджабеди, Агдам, Бейляган, Физули, Ходжавенд, Лачин
|
07
|
|
Ровшан Рзаев
председатель Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев
|
Шамахы
|
Шамахы, Агсу, Гобустан
|
07
|
|
Салех Мамедов
председатель Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана
|
Гёйгёль
|
Гёйгёль, Дашкесан
|
07
|
|
Руслан Алиев
генеральный директор Производственного объединения «Азеригаз»
|
Лянкяран
|
Лянкяран, Астара, Лерик
|
10
|
|
Фикрет Мамедов
министр юстиции
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы, Имишли
|
11
|
|
Анар Гулиев
председатель Государственного комитета градостроительства и архитектуры
|
Масаллы
|
Масаллы, Ярдымлы
|
11
|
|
Инам Керимов
министр сельского хозяйства
|
Гаджигабул
|
Гаджигабул, Ширван
|
13
|
|
Арзу Рагимов
начальник Государственной службы по мобилизации и призыву на службу
|
Лянкяран
|
Лянкяран, Астара, Лерик, Масаллы, Джалилабад, Ярдымлы
|
13
|
10.
|
Вугар Ахмедов
председатель ОАО «Азеришыг»
|
Балакен
|
Балакен, Загатала
|
13
|
11.
|
Парвиз Шахбазов
министр энергетики
|
Шамахы
|
Шамахы, Агсу, Исмаиллы, Гобустан
|
14
|
12.
|
Сахиль Бабаев
министр труда и социальной защиты населения
|
Кюрдамир
|
Кюрдамир, Гаджигабул
|
14
|
13.
|
Бахар Мурадова
председатель Государственного комитета по проблемам семьи, женщин и детей
|
Мингячевир
|
Мингячевир, Евлах
|
14
|
14.
|
Кочарли Гасанов
исполняющий обязанности председателя ОАО «Азерсу»
|
Нафталан
|
Нафталан, Геранбой, Ходжалы
|
14
|
15.
|
Вилаят Эйвазов
министр внутренних дел
|
Сабирабад
|
Сабирабад, Саатлы, Имишли, Бейляган, Физули, Ходжавенд
|
19
|
16.
|
Фарид Гаибов
министр молодежи и спорта
|
Губа
|
Губа, Гусар
|
19
|
17.
|
Чингиз Аскеров
заместитель председателя Верховного суда
|
Огуз
|
Огуз, Шеки
|
20
|
18.
|
Кямаледдин Гейдаров
министр по чрезвычайным ситуациям
|
Сумгайыт
|
Сумгайыт, Губадлы
|
20
|
19.
|
Шахин Багиров
председатель Государственного таможенного комитета
|
Гёйчай
|
Гёйчай, Агдаш
|
20
|
20.
|
Мубариз Гурбанлы
председатель Государственного комитета по работе с религиозными образованиями
|
Шеки
|
Шеки, Огуз, Габала
|
25
|
21.
|
Ильхам Мирзалиев
временно исполняющий обязанности председателя ОАО «Азеристиликтеджихат»
|
Исмаиллы
|
Исмаиллы, Габала
|
25
|
22.
|
Мухтар Бабаев
министр экологии и природных ресурсов
|
Огуз
|
Огуз, Габала
|
28
|
23.
|
Эмин Амруллаев
министр образования
|
Гусар
|
Гусар, Губа, Хачмаз, Шабран, Сиязань
|
28
|
24.
|
Микаил Джаббаров
министр экономики
|
Сумгайыт
|
Сумгайыт, Абшерон
|
28
|
25.
|
Адиль Керимли
временно исполняющий обязанности министра культуры
|
Гобустан
|
Гобустан, Шамахы, Агсу
|
28
|
26.
|
Заур Алиев
председатель Государственного агентства по обязательному медицинскому страхованию
|
Бейляган
|
Бейляган, Физули, Ходжавенд
|
28
|
27.
|
Гошгар Тахмазли
председатель Агентства продовольственной безопасности
|
Гёйгёль
|
Гёйгёль, Нафталан, Дашкесан, Геранбой, Ходжалы
|
28
|
28.
|
Заур Микаилов
председатель ОАО «Мелиорация и водное хозяйство Азербайджана»
|
Товуз
|
Товуз, Агстафа, Газах
|
28