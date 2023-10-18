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Обвиняемый в вооруженном нападении на гипермаркет дал показания в суде

Обвиняемый в вооруженном нападении на гипермаркет дал показания в суде В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу обвиняемых в вооруженном инциденте в гипермаркете - Азера Мамедова, Даяната Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова.
Внутренняя политика
18 октября 2023 г. 17:53
Обвиняемый в вооруженном нападении на гипермаркет дал показания в суде

В Баку состоялось очередное заседание суда по уголовному делу обвиняемых в вооруженном инциденте в гипермаркете - Азера Мамедова, Даяната Гудратова, Ибрагима Ибрагимова, Сабухи Гурбанова, Бабека Искендерова и Ровшана Исмаилова.

Как сообщает Report, на процессе под председательством судьи Бакинского суда по тяжким преступлениям Азада Меджидова, обвиняемый Даянат Гудратов дал показания.

По его словам, он вместе с Рухланом Исмаиловым (в ходе оперативно-розыскных мероприятий Рухлан Исмаилов был обезврежен за вооруженное сопротивление сотрудникам полиции – ред.) разработали этот план в феврале 2023 года.

"Он оказывал на меня большое давление, угрожал убить моих родителей. Я не мог связаться с правоохранительными органами, потому что боялся его. Я намеренно не стрелял в охранника во время нападения на магазин. План был таков, что я должен был стрелять, а Рухлан должен был взять деньги. Я сделал один выстрел и убежал. Рухлан застрелил охранника и скрылся с места происшествия. После инцидента, я пошел к Сабухи Гурбанову и вечером был задержан правоохранительными органами", - сказал он.

Очередное заседание суда назначено на 15 ноября.

Напомним, что инцидент произошел в марте 2023 года. В ходе инцидента сотрудник банка Самир Шейдаев получил различные травмы, а охранник, сотрудник Министерства цифрового развития и транспорта Руфат Гашимов, погиб.

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Версия на азербайджанском языке ФотоHipermarketə silahlı hücumda təqsirləndirilən şəxs məhkəmədə ifadə verib

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