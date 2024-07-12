Обвиняемому в геноциде азербайджанцев в Ходжалы Рашиду Бегларяну вынесен приговор

Рашид Бегларян, обвиняемый в геноциде азербайджанцев в Ходжалы и терроризме, приговорен к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был объявлен на заседании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Физулинского военного суда Али Сулейманова.

5 лет Р.Бегларян проведет в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительном учреждении строгого режима.

Государственный обвинитель требовал приговорить Р.Бегларяна к 17 годам лишения свободы.

Потерпевший Акбар Гусейнов рассказал, что Бегларян участвовал в зверствах в Ходжалы, а на суде лжет, говоря, что не знает потерпевших. Он обратился к суду с просьбой назначить обвиняемому самое суровое наказание.

В последнем слове Бегларян заявил, что, будучи мобилизованным, выполнял данные ему приказы, и попросил смягчить наказание.