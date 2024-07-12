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Обвиняемому в геноциде азербайджанцев в Ходжалы Рашиду Бегларяну вынесен приговор

Обвиняемому в геноциде азербайджанцев в Ходжалы Рашиду Бегларяну вынесен приговор
Внутренняя политика
12 июля 2024 г. 13:56
Обвиняемому в геноциде азербайджанцев в Ходжалы Рашиду Бегларяну вынесен приговор

Рашид Бегларян, обвиняемый в геноциде азербайджанцев в Ходжалы и терроризме, приговорен к 15 годам лишения свободы.

Как сообщает Report, приговор был объявлен на заседании Сабунчинского районного суда под председательством судьи Физулинского военного суда Али Сулейманова.

5 лет Р.Бегларян проведет в тюрьме, а оставшуюся часть - в исправительном учреждении строгого режима.

Государственный обвинитель требовал приговорить Р.Бегларяна к 17 годам лишения свободы.

Потерпевший Акбар Гусейнов рассказал, что Бегларян участвовал в зверствах в Ходжалы, а на суде лжет, говоря, что не знает потерпевших. Он обратился к суду с просьбой назначить обвиняемому самое суровое наказание.

В последнем слове Бегларян заявил, что, будучи мобилизованным, выполнял данные ему приказы, и попросил смягчить наказание.

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Версия на английском языке Verdict voiced for Rashid Baglaryan, accused of involvement in Khojaly genocide
Версия на азербайджанском языке Xocalıda azərbaycanlılara qarşı soyqırımı törətməkdə təqsirləndirilən Raşid Beqlaryana hökm oxunub

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