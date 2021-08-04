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Обсуждены вопросы исполнения работ на освобожденных от оккупации территориях

Обсуждены вопросы исполнения работ на освобожденных от оккупации территориях 4 августа состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного Распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года с целью решения в централизованном порядке вопросов на освобожденных от оккупации территориях.
Внутренняя политика
4 августа 2021 г. 19:49
Обсуждены вопросы исполнения работ на освобожденных от оккупации территориях
Самир Нуриев

4 августа состоялось очередное заседание Координационного штаба, созданного распоряжением президента Азербайджанской Республики от 24 ноября 2020 года с целью решения в централизованном порядке вопросов, касающихся освобожденных от оккупации территорий.

Как сообщает Report, открывая заседание, руководитель штаба, глава Администрации президента Самир Нуриев подчеркнул особое значение поручений и указаний президента Азербайджана Ильхама Алиева, связанных с постоянно находящимися в центре его внимания процессами восстановления и реконструкции освобожденных от оккупации территорий, с точки зрения определения направлений и приоритетов проводимых работ.

Отметив, что главной целью является максимально эффективное, качественное, быстрое, планомерное и координированное ведение процессов восстановления и реконструкции, являющихся одним из общенациональных приоритетов, руководитель штаба подчеркнул важность динамичного исполнения осуществляемых работ в соответствии с меняющейся ситуацией.

На заседании были подробно обсуждены вопросы возвращения населения, социального обеспечения семей шехидов и участников войны, развития экономики на освобожденных от оккупации территориях, градостроительства, детального планирования и гармоничного исполнения транспортно-инфраструктурных проектов и др. Были определены очередные шаги, связанные с поднятыми вопросами, и даны соответствующие поручения.

Была подчеркнута важность мобилизации всех возможностей для осуществления быстрыми темпами и с высоким профессионализмом работ по восстановлению и реконструкции освобожденных от оккупации территорий в соответствии с поручениями президента Ильхама Алиева, с учетом нового разделения экономических районов.

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Версия на азербайджанском языке ФотоAzad edilmiş ərazilərdə görülən işlərin icra vəziyyəti müzakirə olunub

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