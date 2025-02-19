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Обсуждены существующие пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджана

Обсуждены существующие пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджана В административном здании Коллегии адвокатов состоялось заседание Рабочей группы по уголовно-процессуальному законодательству с участием председателя коллегии Анара Багирова.
Внутренняя политика
19 февраля 2025 г. 19:42
Обсуждены существующие пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджана

В административном здании Коллегии адвокатов состоялось заседание Рабочей группы по уголовно-процессуальному законодательству с участием председателя коллегии Анара Багирова.

Об этом Report сообщили в КAАР.

Было отмечено, что А.Багиров рассказал о существующих пробелах в уголовно-процессуальном законодательстве и их влиянии на правовую систему и адвокатскую деятельность.

Затем на встрече в рабочем порядке были обсуждены предложения по уголовно-процессуальному законодательству, мнения членов Рабочей группы относительно предполагаемых нововведений, роль адвокатов в этих процессах, а также возможности совершенствования системы правовой защиты. В заключение было признано целесообразным расширить и продолжить обсуждения.

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Версия на азербайджанском языке Cinayət-prosessual qanunvericilikdə mövcud olan boşluqlar müzakirə edilib

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