Обсуждены существующие пробелы в уголовно-процессуальном законодательстве Азербайджана

В административном здании Коллегии адвокатов состоялось заседание Рабочей группы по уголовно-процессуальному законодательству с участием председателя коллегии Анара Багирова.

В административном здании Коллегии адвокатов состоялось заседание Рабочей группы по уголовно-процессуальному законодательству с участием председателя коллегии Анара Багирова.

Об этом Report сообщили в КAАР.

Было отмечено, что А.Багиров рассказал о существующих пробелах в уголовно-процессуальном законодательстве и их влиянии на правовую систему и адвокатскую деятельность.

Затем на встрече в рабочем порядке были обсуждены предложения по уголовно-процессуальному законодательству, мнения членов Рабочей группы относительно предполагаемых нововведений, роль адвокатов в этих процессах, а также возможности совершенствования системы правовой защиты. В заключение было признано целесообразным расширить и продолжить обсуждения.